Pred odhodom na počitnice je treba preveriti, ali je na plaži pes dobrodošel, prav tako se je treba zavedati, da kljub temu na plaži veljajo določena pravila. Psa je treba psa na plažo pripeljati na povodcu, treba je pobirati njegove iztrebke, prav tako pa imeti psa ves čas pod kontrolo, tudi zaradi varnosti drugih kopalcev in živali. Psa nikoli ne pustimo, da prosto tava po plaži, medtem ko se kopamo ali brezskrbno predajamo sončnim žarkom. Tudi v vodo naj nikoli ne gre sam.

Še bolj kot bonton obnašanja pa je pomembno, da ima pes ves čas na razpolago zadostno količino sveže hladne vode in zaščito pred soncem. Tudi zato se izogibajte močnemu soncu in plažo obiščite v zgodnjih jutranjih urah ali pa se do morja odpravite šele po 17. uri, še bolje proti večeru.

Tudi nekateri psi plavajo kot ribe, drugi raje ne

Podobno kot ljudje se tudi nekateri psi raje samo namakajo v vodi oziroma namočijo le prvi dve tački. So pa pasme, ki uživajo v dejavnostih, povezanih z vodo. To so novofundlandec, portugalski vodni pes, prinašalci in številne vrste španjelov, ki so bili vzrejeni za delo v vodi in so s tem že po naravi dobri plavalci. Samo plavanje pa ni le ohladitev v vročih poletnih dneh, je tudi učinkovita in prijetna vadba, ki krepi njihovo telo in kondicijo, ustvari pa tudi močno vez med psom in skrbnikom. A le če v vodi uživata oba. Podobno kot majhnem otroku tudi psu v vodo ne dovolite vsaj dve uri po zaužitju hrane, saj lahko pride do dilatacije in zasuka želodca.

Kaj pa z neplavalci

Ne gre za pozabiti, da obstajajo tudi psi, ki preprosto nočejo v vodo oziroma se v morski vodi, morda tudi zaradi valovanja, ne počutijo prijetno. Seveda lahko psa z malo potrpljenja in s pravim pristopom naučimo, da bo vsaj stopil vanjo, a pozor – na silo ne boste dosegli veliko. Predvsem pa psa, ki ne želi plavati, nikoli ne mečite v vodo. Morda ga boste vanjo privabili z igro. Pomaga, če v vodo stopite sami in mu nakažete, da je varno. Veliko psov je splavalo, ko je njihov skrbnik sam šel v vodo in ga od tam klical in vabil, da se mu pridruži. Pse, ki kopanja ne marajo, prav tako pa v času vašega čofotanja ne morejo ostati v prijetno klimatiziranem apartmaju ali hotelski sobi, lahko ohladite z mokrimi brisačami, v katere jih preprosto zavijete za krajši čas.

In ko je čofotanja konec

Po kopanju v morju je treba psa temeljito sprati s sladko vodo. Pri tistih, ki imajo povešena ušesa, je pomembno, da jim po kopanju v morju z vato dobro zmasiramo ušesa, saj lahko sicer pride do vnetja. Čeprav je težko, bodite previdni, da pes ne bo pil morske vode. Najmanj, kar se lahko zgodi, je driska ali bruhanje. Ko se vračate s plaže, bodite pozorni na vroč asfalt, ki lahko povzroči opekline tačk, zato se mu izogibajte. V primeru opeklin tačke shladite z vodo ali hladnimi obkladki, če imate pri roki antiseptično kremo, toliko bolje.

Kaj pa meduze, ježki in piki žuželk

Tudi meduze lahko opečejo našega kosmatinca po delih, ki so manj porasli z dlakami. To so predvsem trebušček, notranja stran stegna in smrček, ki radovedno dreza tam, kjer bi bilo včasih bolje, da ne bi. Ožig meduze tako kot pri človeku povzroči hudo bolečino in otekanje. Med igro na morski obali in v plitvini moramo biti pozorni tudi na morske ježke. Ti so nevarni, saj se njihove bodice hitro zapičijo v šapo ali drug del telesa. Konice bodic se odlomijo in te rane se rade zagnojijo. Čeprav redko, se vendar lahko zgodi, da psa piči čebela ali druga žuželka. Če ni ravno alergičen na njen strup, bi se moralo stanje samo po sebi umiriti. Če pa pride do pika v glavo, bog ne daj v usta, in če pes kaže težave z dihanjem, je potrebna takojšna pomoč veterinarja.