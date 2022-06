Praznovanje jubileja z vrhunskimi umetniki

S Poletno nočjo se nocoj na Kongresnem trgu v Ljubljani pričenja jubilejni 70. Ljubljana Festival. Do 8. septembra se bodo zvrstili številni koncerti klasične glasbe, operne in baletne predstave, muzikali, mojstrski tečaji in delavnice, mednarodna likovna kolonija. Dogodki se bodo sklenili z obiskom Dunajskih filharmonikov.