Radio bi lahko bil, se opravičujem, pička in se šel 'gremo mi po svoje'. V smislu, da Radio Slovenija postane en javni zavod, Televizija Slovenija drugi, oddajniki in zveze pa bodo na trgu. To so za zdaj, še dobro, naivno utopične ideje. Ampak dokler sem tudi jaz član javne radiotelevizije in javnega zavoda posebnega kulturnega pomena, ne morem le mirno stati in gledati, ko se uničuje nekaj toliko bolj pomembnega, kot je jebena dnevna politika. Ne tako malo ljudem je javna rtv eksistencialnega pomena: pa ne mislim zgolj, da prejemajo plačo. Ne, govorim o družbi. Skozi čas, ko že tako ali tako živimo drugače, javni medij nasproti vsem možnim odjemalcem ni življenjskega pomena. Ni. A kljub temu se najde 40 tisoč posameznikov, ki v to verjame in se izpostavi, kar je ogromna številka. Na drugi strani pa je agenda: reciva ji leva stran. Koliko let so javno govorili, kako vse to ni prav, še vedno pa smo na več kot desetletje starem zakonu. Na koncu dneva jim je očitno zakonska postavitev (bila) všeč, ker tistemu, ki ga cikel navrže na vrh, omogoča upravljanje. Še vedno pa govorimo o zgolj dveh jebenih urah televizije na dan. Dveh urah. To je vse. Kje je pa še vse ostalo?