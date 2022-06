Vsak mirovni razsodnik, ki si iskreno želi razsoditi pravično, kot je le mogoče, bo najprej razčistil vse okoliščine, ki so pripeljale do krvavega obračuna. Nadvse pomembna okoliščina je, če je bil napad izvršen v samoobrambi ali ne. ZDA so večkrat napadle druge suverene države brez odobritve varnostnega sveta OZN z izgovorom, da je šlo za samoobrambo, za ohranjanje lastne varnosti, včasih zgolj strateških in gospodarskih interesov. Je Rusiji dovoljeno to, kar je dovoljeno ZDA? Stari Rimljani so dejali, da govedu ni dovoljeno to, kar je dovoljeno Jupitru (Quad licet Jovi, non licet bovi). Rusija bi kot govedo, po dojemanju Zahoda, morala dovoliti ponovitev operacije Nevihta, ki je z osvobajanjem Hrvaške izgnala pol milijona Srbov in požgala njihove domove. Putin se je zavedal, da Nevihta 2 pomeni za Rusijo 5 milijonov beguncev iz Donbasa in z osvobajanjem Krima tudi neizbežno vojno z Ukrajino in celotnim Zahodom. In sedaj so Zahodnjaki besni, ker jih je Putin prehitel v načrtovanih zločinskih operacijah. Brezglavo uvajajo sankcije celo nad kulturo in šport. Tajne službe ustvarjajo spiske tistih, ki dvomijo v nedolžnost Zahoda.

Dokler ne bo zahodna javnost večinsko spoznala, da so za tragedijo Ukrajine, Rusije in Evrope v resnici glavni krivci strategi Nata, strategi demokratske stranke v ZDA in popolnoma nesposobna EU, ni pogojev za iskanje miru. Kdo bo še kdaj verjel garancijam Francije in Nemčije, ki sta bili garant za izpolnitev sporazuma Minsk 1 in Minsk 2? Scholz in Macron sta si dovolila, da ju je Zelenski pred vsem svetom odpravil kot šolarčka z izjavo januarja 2022, da mu še na misel ne pride izpolnitev sporazumov med Ukrajino in Rusijo, katerih garant sta Francija in Nemčija. Če bi ti dve državi zares sledili evropskim vrednotam, bi mu takoj dejali: Kdor ne spoštuje mednarodnih sporazumov, katerih garant sta Francija in Nemčija, ne bo nikoli v EU in niti v Nato. In vojne ne bi bilo.

Kdor si resnično želi čim prej mir v Ukrajini, mora najprej, tako kot vsak moder mirovni razsodnik, ugotoviti okoliščine, ki so pripeljale do vojne, in krivdo vseh v vojni udeleženih držav. Nekatere vzhodnoevropske članice so vstopile v EU in Nato z odkritimi ambicijami revanšističnega obračuna z Rusijo. Pripisovanje krivde izključno eni strani ohranja vojno do zadnje kaplje krvi. In nekaterim to celo ustreza. Za dosego novega mirovnega ravnovesja v Evropi ne smemo prezreti niti tega, da so imele vse dosedanje vojne v Evropi po drugi svetovni vojni močno podporo v religijah.

mag. Boris Nemec, Šempeter pri Gorici