Dojenčka pustila med trtami

V nekem vinogradu na območju Baranje na Madžarskem je 31-letna hrvaška državljanka povila dojenčka, nato pa ga nebogljenega pustila kar tam, med trtami. Sama se je zatekla v Osijek, kjer je pristala v bolnišnici. Zdravniki so hitro ugotovili, da je nekaj narobe, ženska se je pokesala in jim opisala svoje zavržno dejanje. Hrvaški policisti so o tem nemudoma obvestili madžarske kolege. Ti so našli novorojenčka, ko so prispeli do njega, mu je srce še bilo. Na kraju ga je stabiliziral reševalec, nakar so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Na žalost je dan kasneje umrl.