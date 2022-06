Septembra predlani se je družinski prepir v stanovanju v japonski prefekturi Fukui končal tragično. Susumu Tomizava je s 17-centimetrskim nožem do smrti zabodel šestnajstletno vnukinjo Tomomi, s katero sta živela skupaj. Tistega večera je dedek ogromno popil. Vznemirjen in omotičen od pijače je oborožen vstopil v vnukinjino spalnico in jo večkrat zabodel v vrat. Poklical je najstarejšega sina in mu povedal, da je na postelji, prepojeni s krvjo, našel truplo vnukinje. Policija ga je aretirala. 88-letni Tomizava je na sodišču dejanje priznal, a pristavil, da se ga zaradi bolezni ne spominja. Že več let namreč trpi za alzheimerjevo boleznijo. Njegovi odvetniki so trdili, da zaradi tega ne more biti kazensko odgovoren za umor. Bolezen namreč povzroča demenco, izgubo spomina in še kaj. »V trenutku zabadanja je bil zaradi bolezni in alkohola neprišteven in je zato nedolžen,« so bili jasni. Sodišče se s tem ni strinjalo. Konec maja letos ga je spoznalo za krivega umora in mu prisodilo štiri leta in pol zapora.

Razumel, kaj je prav in kaj narobe

Primer bolnega dedka, ki je dvignil roko nad vnukinjo, je pretresel 125-milijonski narod, v katerem je več kot petina prebivalcev starejših od 65 let. Sojenje so prek spleta predvajali v živo, mnogim Japoncem pa sta se smilili obe strani – tako Tomizava kot preostala družina, ki je izgubila najstnico. Dvojica je živela skupaj, nasilje je bilo del njunega vsakdana. Bolniki z demenco so znani po nasilnih izbruhih, največkrat usmerjenih proti skrbnikom. Potrebujejo nadzor in strukturiran urnik, česar pa Tomizava naj ne bi imel. Sojenje se je vrtelo okoli duševnega stanja obtoženega. Zdravniki, odvetniki in sodniki so skušali dognati, ali se je zavedal, kaj je počel, ko jo je zabadal. Tožilstvo je vztrajalo, da je Tomizava bolezni navkljub lahko nadziral svoja dejanja in je razumel, kaj je prav in kaj narobe. Forenzični psihiater je pričal, da je bilo dejanje načrtno. Sodnik Jošinobu Kavamura je poudaril, da je bil obtoženi res v stanju duševne izčrpanosti, a da je vendarle razumel težo svojega dejanja.

Na Japonskem je iz leta v leto več starejših in bolnih, z demenco naj bi tam živelo že nekaj manj kot pet milijonov ljudi. Nasilni zločini starejših z demenco so redki, a se zgodijo. Podoben primer se je pripetil leta 2014, ko je 72-letnik v hospicu do smrti zadavil deset let starejšo žensko. Obsodili so ga na tri leta zapora. »Japonski zapori so polni starejših z demenco,« je za CNN poudaril Koiči Hamai, profesor prava na univerzi v Kjotu. Pravzaprav jih za zapahi pristane vedno več.