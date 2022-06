Svetovno popotnico bodo spoznali tudi na Japonskem

Ta mesec mineva sto let, odkar je Celjanka Alma M. Karlin pripotovala na Japonsko in v deželi, ki jo je vzljubila, ostala celo leto. Ob letošnji 30-letnici diplomatskih odnosov med Slovenijo in Japonsko bodo v Tokiu odprli razstavo o njenem življenju in delu.