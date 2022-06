Novi igrišči nosita Dragićevo in Smodiševo ime

Pri Šolskem centru Novo mesto so prenovili več desetletij stari košarkarski igrišči in uredili dve novi, pametni igrišči ter ju opremili z imenoma Matjaža Smodiša in Gorana Dragića. Oba sta srednješolsko izobraževanje končala prav na novomeškem Šolskem centru.