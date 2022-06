»Evropsko kartico je mogoče enostavno naročiti na spletni strani zavoda ali na mobilnem telefonu z sms sporočilom. Kartico je treba naročiti pravočasno, saj od naročila do prejema kartice v času največjega števila naročil mine tudi do sedem delovnih dni,« je na današnji novinarski konferenci pojasnil direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS Klemen Ganziti.

Poudaril je, da imajo osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, v času začasnega bivanja v tujini zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v 36 državah, in sicer državah članicah EU, državah Evropskega gospodarskega prostora in Švici kot tudi v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume (BiH, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Avstralija).

»V ostalih državah, na primer Egiptu, Tuniziji, Turčiji, ZDA, Mehiki, pa je treba storitve nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči plačati in potem se uveljavlja povračilo stroškov po cenah, kot veljajo v Sloveniji. Ker v teh državah evropska kartica ne velja, svetujemo sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini,« je povedal.

Ob tem je opozoril, naj zavarovanci preverijo datum veljavnosti, saj evropska kartica velja eno leto od naročila. Novo lahko naročite 30 dni pred iztekom veljavnosti stare, je povedal Ganziti in dodal, da za upokojence in otroke do dopolnjenega 18. leta kartica velja celo pet let.

V lanskem letu je zavod po njegovih navedbah izdal dobrih pol milijona evropskih kartic, večina je bila elektronsko naročenih, kar jih po besedah Ganzitija zelo veseli.

Kot je izpostavil, zavarovanci z evropsko kartico v večini primerov brez težav uveljavljajo zdravstvene storitve. Uveljavljajo jih lahko v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Pri zasebnih zdravnikih ali na zasebnih klinikah, ki nimajo pogodbe s tujo zdravstveno zavarovalnico, pa morajo stroške storitev poravnati sami, po vrnitvi domov pa bodo lahko uveljavljali povrnitev stroškov.

»Največ težav pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico je bilo na Hrvaškem, kamor odpotuje na dopust največ Slovencev, saj t. i. turistične ambulante niso del javne mreže. V teh ambulantah je treba stroške opravljenih zdravstvenih storitev v celoti plačati. Nekatere države, tudi Hrvaška, imajo sistem participacije, to je 10 kun za obisk zdravnika ali za vsak izdan recept oziroma 100 kun za bolnišnični dan in ta del stroškov se ne vrača,« je še opozoril Ganziti. V lanskem letu je bilo vloženih 3316 zahtevkov za povračilo stroškov.