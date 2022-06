Na dopisnem kongresu SAB podprli pripojitev k stranki Gibanje Svobode

Na dopisnem kongresu SAB, ki je potekal od 13. do 15. junija, je 91,5 odstotka članov, ki so se ga udeležili, podprlo predlog sveta stranke, da se SAB pripoji k stranki Gibanje Svoboda. S to odločitvijo najvišjega organa stranke bo SAB prenehala obstajati, Gibanje Svoboda pa bo postalo njen pravni naslednik, so sporočili iz SAB.