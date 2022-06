Skorajšnjo vložitev predloga nezaupnice je najprej napovedal vodja Nupesa, skrajno levi Jean-Luc Melenchon, zavezništvo pa je nato na Twitterju danes že naznanilo, da bodo to izpeljali 5. julija.

»Vlada, ki jo je oblikoval Emmanuel Macron ne more preprosto nadaljevati z delom, kot da se ni nič zgodilo,« je dogajanje po poročanju francoske tiskovne agencije AFP komentiral Melenchonov zaveznik Manuel Bompard.

Elisabeth Borne je na čelu francoske vlade od maja, v drugem krogu parlamentarnih volitev v nedeljo pa ji je uspelo ubraniti poslanski sedež, kar ji omogoča obstanek na položaju. To po drugi strani ni uspelo dvema ministricama, ki se morata zato posloviti iz vladnih vrst.

»Za zdaj premierka ostaja premierka,« je danes za radio France Inter povedala tiskovna predstavnica vlade Olivia Gregoire. Glede na poročanje francoske televizije BFMTV naj bi sicer Macron Bornovo še danes sprejel v Elizejski palači. Macronovo zavezništvo je na volitvah utrpelo izgube in po petih letih njegovega prvega mandata izgubilo absolutno večino. Glede na začasne uradne izide je osvojilo 245 od 577 sedežev, Nupesu jih je pripadlo 131, skrajnemu desnemu Nacionalnemu zboru pa 89. Desni Republikanci so skupaj z zavezniki osvojili 74 sedežev.

Zaenkrat sicer ni jasno, če bo koalicija Nupes, ki jo sestavljalo skrajno leva Nepokorna Francija, socialisti, komunisti in zeleni, tudi v parlamentu ostala enotna skupina.

Položaj najmočnejše posamične stranke v opoziciji je pripadel Nacionalnemu zboru, ki je zabeležil najboljši rezultat doslej. Njegova voditeljica Marine Le Pen je danes izrazila veliko zadovoljstvo z visokim številom osvojenih mandatov, ki da se ga niso nadejali.

Kot je dodala, stranka sedaj terja vodenje vplivne parlamentarne komisije za finance, ki običajno pripade največji opozicijski stranki. Napovedala je še, da se bo odrekla predsednikovanju same stranke in se posvetila vodenju poslanske skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francija se je z močno razdrobljenim parlamentom in predsednikom brez večine znašla v neobičajni situaciji in Macron, ki izida še ni javno komentiral, ima glede nadaljnjega vladanja na voljo več možnosti. Kot najverjetnejša se ponuja sodelovanje z Republikanci, ki pa so vsaj glede na izjave nekaterih do tega zadržani. Možno je še sprejemanje zakonodaje na podlagi vsakokratnih dogovorov, omenja pa se celo sklic vnovičnih volitev, a glede na današnje izjave večine politikov za francoske medijev to ni zelo verjetno.