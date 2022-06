»Po prvih podatkih naj bi se prodaja goriv konec minulega tedna povečala za več kot dvakrat glede na običajen dan v preteklosti. Prišlo je tudi do občasnega kratkotrajnega pomanjkanja goriv, pri čemer pa je treba upoštevati, da je bil vikend zelo obremenjen s tranzitom – tudi zaradi praznika v Avstriji, zato je bila upočasnjena dostava goriva na bencinske servise,« je pojasnil minister in poudaril, da ni razloga za preplah in da nihče v državi ne bo ostal brez goriva.

»Povečanje prometa je običajen pojav pred podražitvijo nafte. Blagovne rezerve nafte so polne, a jih lahko država sprošča le v primeru zares hudih motenj trga, o katerih pa trenutno ni mogoče govoriti. Iskreno se zahvaljujem prodajalcem na vseh bencinskih servisih, ki so v preteklih dneh poslušali pritožbe na račun politike in nove uredbe, čeprav sami niso bili nič krivi in so zgolj pridno opravljali svoje delo. Na ministrstvu bomo še naprej pozorno spremljali dogajanje na bencinskih servisih, danes bomo imeli tudi sestanek z distributerji goriv, na teren pa smo poslali tudi vse tržne inšpektorje, ki jih imamo na voljo, da pregledajo, ali vsi spoštujejo trenutno regulirano ceno goriv in kje prihaja do kakršnega koli zavajanja potrošnikov, « je povedal Han.

Jutri začne veljati uredba, ki jo je vlada sprejela minuli teden

Do povečanega povpraševanja po pogonskih gorivih prihaja po tistem, ko je vlada minulo sredo sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo z 21. junijem na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

S tem bo konec ureditve, ki je začela veljati 11. maja, in po kateri je najvišja maloprodajna cena 95-oktanskega bencina tako na bencinskih servisih na avtocestah kot zunaj njih določena pri 1,560 evra za liter, dizla pa pri 1,668 evra za liter. S tem je bistveno nižja kot v okoliških državah, z izjemo Madžarske.