Kot je ministrica dejala v današnji izjavi za medije, podpirajo napovedano stavko.» Nedavno je prišla tudi napoved ukinjanja dopisniške mreže, glede tega smo lahko zaskrbljeni. V globaliziranem svetu, v času, ko je treba imeti čim več informacij, ko se je treba mednarodno povezovati, v času konfliktov po svetu, je jasno, da je v javnem interesu, da imamo na voljo čim več verodostojnih in kakovostnih informacij,« je dejala.

Dodatno se ji zdi zaskrbljujoče, da Televizijo Slovenija zapuščajo mnogi kakovostni novinarji in novinarke. Ti so po njenih besedah »zaslužijo svojo avtonomijo, prav tako uredniško politiko, ki ni odvisna od vpletanja vsakokratne politike.« Zavezani so delovanju v javnem interesu in podajanju verodostojnih informacij, je dodala.

Poudarila je, da RTVS ni zgolj informativni program, pač pa zagotavlja tudi kulturno-umetniški, otroški, dokumentarni, izobraževalni, športni program, prav tako ima pomembno vlogo kot skrbnik arhiva RTVS.

Na ministrstvu pozivajo vodstvo zavoda, da dosledno spoštujejo pravico zaposlenih do stavke, je poudarila.

O stališču ministrstva oz. vlade do morebitnega dviga rtv-prispevka ministrica Vrečko pravi, da se jim prispevek zdi nujen in niso za ukinjanje, saj da gre za resnično pomemben javni servis. Glede povišanja prispevka pa vlada po njenih besedah ni govorila. »V situaciji splošne draginje menimo, da to ni prvo politično vprašanje. Prvo vprašanje glede RTV je, kako umakniti odločilen vpliv politike iz organov odločanja,« je poudarila.

Tako so »vložili vse napore v to, da bi čim prej lahko prišlo do spremembe zakonodaje o RTVS«, s katero bi v odločevalskih organih dali večjo moč civilni družbi in zaposlenim. Natančne časovnice ministrica danes še ni napovedala.

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS bo stavko, ki jo je začela 23. maja, nadaljevala danes od 14. do 23. ure. Nezadovoljni so namreč, ker na pogajanjih o stavkovnih zahtevah, med katerimi je novinarska avtonomija, ni napredka. Na Trgu republike bodo na javnem shodu ob 19. uri k ukrepanju pri ohranitvi javnega servisa pozvali tudi DZ.

Vzporedno seja programskega sveta

Vzporedno s stavko bo potekala seja programskega sveta zavoda, na kateri bodo odločali o soglasju k imenovanju športnega novinarja na RTVS Urbana Laurenčiča za direktorja Televizije Slovenija (TVS).

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je sicer stavkovnemu odboru oziroma Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS, kot so v vodstvu zavoda javnost obvestili konec tedna, pred ponedeljkovo stavko poslal predlog stavkovnega sporazuma in za preprečitev »nepopravljive programske škode« ter »nadaljnjega načenjanja ugleda javnega medija« pozval k podpisu in preklicu stavke. Rok za podpis je bil danes do 10. ure.

Iz stavkovnega odbora so v odzivu sporočili, da se stavka nadaljuje po predvidenem scenariju. V potezi Graha Whatmougha vidijo ponudbo »vzemi ali pusti« ter nov poskus preprečitve tako stavke kot za danes napovedanih javnega shoda in zbora zaposlenih pred RTVS. Stavkajoči vodstvo pozivajo, naj preneha s prakso, po kateri preko sporočil za javnost ves čas diskreditira, ovira in preprečuje novinarsko stavko.

Programski svet o kandidaturi Urbana Laurenčiča

Programski svet bo sicer popoldne obravnaval kandidaturo Urbana Laurenčiča za direktorja nacionalne televizije. Od treh prijav na vnovični razpis je za obravnavo na programskem svetu primerna le ta. Ena namreč ni ustrezala razpisnim pogojem, vloga, ki naj bi jo po neuradnih podatkih oddal nekdanji direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija, pa je bila nepopolna.

TVS je brez direktorja s polnimi pooblastili vse od razrešitve Natalije Gorščak s tega mesta avgusta lani.

Pred programskimi svetniki bo tudi predlog vodstva zavoda za krčenje dopisniške mreže v tujini, ki mu v koordinaciji, društvu novinarjev in strokovni javnosti odločno nasprotujejo.