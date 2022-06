Letos do konca maja po trenutnih podatkih namreč beležijo že 1155 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, v njih je umrlo 11 oseb, kar je dobro tretjino manj kot leto poprej. Sto oseb je bilo hudo, 537 pa lažje poškodovanih.

Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč so bili vozniki osebnega avtomobila. Sledijo kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil. Kar pet od 11 smrtnih prometnih nesreč so povzročili mladi v starosti 18 do 34 let. Vozniki v tej starosti so letos povzročili trikrat več prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti kot vozniki v starosti 65 let in več.

Široka medijska kampanja

Nadzore bodo izvajali predvsem na izpostavljenih mestih, kjer je neprilagojena hitrost vzrok za nastanek prometnih nesreč, in na mestih, kjer je lahko zaradi prekoračene hitrosti tveganje za nastanek prometnih nesreč prometnih nesreč večje, na primer v strnjenih naseljih, bližini vrtcev in šol.

V nedeljo, ob koncu akcije, bodo agencija, policija, Dars in Zavod Reševalni pas na avtocestnem počivališču Lom izvajali skupno akcijo za ozaveščanje domačih in tujih voznikov o glavnih dejavnikih tveganja za nastanek prometnih nesreč in o pomenu vzpostavitve reševalnega pasu ob zastojih. Agencija je letos pripravila tudi novo široko medijsko kampanjo, s katero javnost že od marca kontinuirano opozarja na pomen prilagojene hitrosti voznim razmeram, na ustrezno varnostno razdaljo in zaviralno pot.

V poletnem času pa bodo v občinah Novo mesto, Ptuj, Celje, Murska Sobota, Maribor, Kranj in Krško izvedli terensko akcijo s talnimi označbami na dogovorjenih parkirnih mestih. Napis Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj bo voznike in mimoidoče opozarjal na posledice objestne in tvegane vožnje.