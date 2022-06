Nekaj po šesti uri včeraj zvečer je zagrebška policija prejela prijave o bombah v treh nakupovalnih središčih – dveh na območju Novega Zagreba, enega na ulici Velimira Škorpika. Znova je šlo za »Arena Centar« in »Avenue Mall«. Na srečo so se prijave izkazale za lažne, a je policija seveda prostore nemudoma izpraznila.

Po poročanju hrvaških časnikov je med evakuacijo obiskovalcev in zaposlenih v nakupovalnem središču Arena prišlo do manjše panike, nekatere priče so govorile celo o manjšem stampedu, a se je na koncu vse izteklo brez težav in poškodb. Še največ kaosa in gneče je nastalo v garažni hiši, kjer so avtomobili blokirali izhode. »To je že naša tretja evakuacija. Navadili smo se že,« je za portal 24sata povedala zaposlena v Areni. »Vemo, kako poteka postopek. Počakati je treba na policijo, da preveri tvojo trgovino, šele potem lahko zapustiš prostor,« je dodala.

Hrvaška policija je v zadnjih tednih prejela že več kot deset prijav o nastavljenih eksplozivnih napravah v nakupovalnih središčih na območju prestolnice. Vse so se izkazale za lažne. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je policijo že večkrat pozval, naj vendarle najde odgovorne, saj gre za kaznivo dejanje, obenem pa take grožnje med ljudi vnašajo precej nemira. Zaenkrat še ni jasno, za koga gre, se pa s podobnimi klici ubadajo tudi v Srbiji in v BiH. V sarajevu so si za tarče izbrali šole in sodišča, v Beogradu pa šole in turistične točke. Tudi tam so bile vse prijave lažne.