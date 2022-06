Po več predfestivalskih dogodkih v zadnjih dneh se bo 13. FMF uradno odprl nocoj ob 18.30, in sicer v Kinodvoru s projekcijo koprodukcijskega dokumentarnega filma Džungla/The Jungle italijanskega režiserja Cristiana Natolija (po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem). Na rečnem bregu v italijanski Gorici je nastalo taborišče migrantov, imenovano Džungla, prostor, ujet med kulturami. Skozi oči Elise Menon, karizmatične gledališke režiserke, bomo spoznali njihovo skupnost ter jo odkrivali z zelo intimno in povedno gledališko predstavo, ki empatično in na neobičajen način opozarja na trenutne migracije.

Organizatorji zagotavljajo, da bodo tudi znotraj te edicije festivala v ospredju aktualne zgodbe o realnostih tistih, ki so bili prisiljeni svoj dom zapustiti bodisi zaradi vojn, kršitev človekovih pravic, revščine, pohlepa korporacij ali drugih razlogov. S filmskimi zgodbami in prispevki gostov bodo opozorili na nasilne meje, evropski rasizem in ženske na poti. Poleg Kinodvora se bodo filmi v Ljubljani vrteli še v Slovenski kinoteki, Pritličju in na Slovenski filantropiji, projekcije pa se bodo selile še v Črnomelj, Metliko, Maribor, Ljutomer, Žalec, Mursko Soboto, Logatec, Koper, na Ptuj in v Gornjo Radgono.