»To je naš Tadej, to je šampion! Tako ravnajo samo športniki največjega formata,« je vzkliknil Marko, eden od navijačev, ki je pred velikim zaslonom tik ob znamenitem krožnem križišču, ki so ga v Komendi ob lanskoletni zmagi Tadeja Pogačarja na Tour de France obarvali v rumeno, spremljal konec 4., kraljevske etape dirke po Sloveniji. Čeprav bi Pogačar z lahkoto dobil najtežjo etapo letošnje dirke, saj je na strmem zaključnem klancu na Veliko planino, kjer sta z ramo ob rami vozila s klubskim kolegom Rafaelom Majko, zmogel ob pritiskanju na pedala še pozdravljati številne navijače, je zmago, očitno v dogovoru, prepustil Poljaku, ostal pa je v skupnem vodstvu.

Nobene grenkobe ni bilo čutiti med zbranimi navijači zaradi te njegove poteze. Komenda je dihala s Tadejem. Že dobri dve uri, preden je kolesarska karavana iz Laškega skozi Trojane in Mengeš pridrvela v Komendo, so bili v kraju postavljeni številni navijaški plakati z napisi in Tadejevo podobo. Tudi razstavljena kolesa so bila obarvana v zeleno, barvo vodilnega na dirki. Koga drugega kot Pogačarja. Okoli rondoja so bili postavljeni cvetlični lončki, medtem ko je iz mikrofonov donela glasba.

Brez dvoma, kdo je najboljši na svetu

V senci je na kolesu slonel Boštjan. Iz Domžal je prikolesaril, da bi spodbujal naše fante. »Včeraj sem se zapeljal po trasi današnje etape. Za nas amaterje je kar zalogaj, Pogačar pa jo bo odpeljal z lahkoto, saj so to njegovi domači klanci.« Tudi Stanka in Uroš sta se iz Škofje Loke pripeljala s kolesom. Danes sta si zadala 70-kilometrsko turo z obveznim postankom v Komendi, saj spremljata vse dirke slovenskih kolesarjev. Pod krošnjo na sredi rondoja s slovensko zastavo stoji osemletnik. Z nekoliko starejšim bratom in mamo Matejo so se pripeljali iz Črnuč. V času epidemije so postali kolesarska družina in zdaj ne spustijo priložnosti, da ne bi podprli slovenskih kolesarjev. »Nobenega dvoma ni, kdo bo dobil današnjo etapo in vso dirko,« z nasmehom na obrazu pove Mateja. Ni edina ali, bolje rečeno, danes v Komendi ni bilo junaka, ki bi podvomil, da bo to prav Tadej, trenutno najboljši kolesar na svetu. Njegove uspehe predebatirajo celo v klekljarskem društvu. Da, tako kot Štefka iz Podboršta pri Komendi je klekljarica tudi ena od Tadejevih babic. »Tam vedno kakšno rečemo o tem, kako mu gre,« pove Štefka, ki je prišla spodbujat kolesarje z možem. »Na vse naše kolesarje smo ponosni, na Tadeja pa še posebej!«

Ko helikopter naznani prihod glavne skupine

Medtem ko se bliža ura prihoda kolesarske karavane v kraj, Jurij Kern, organizator tokratnega dogodka v Komendi, s sodelavcem namešča še zadnje zastave okoli rondoja. Kot številni obiskovalci v žarečih majicah, na katerih je zabeležena Pogačarjeva zmaga na Tour de France v letih 2020 in 2021 ter motivacijsko geslo: »Nikoli ne nehaj poskušati in nikoli ne obupaj!« Kern je danes še posebno zadovoljen, saj etapa pelje skozi Pogačarjev in njegov domači kraj, Klanec pri Komendi. »Verjamem, da bodo tako kot nam tudi Tadeju šle kocine pokonci, ko se bo zapeljal skozi domači kraj. Tadej si zasluži, da ga pozdravimo v prisrčnem vzdušju,« pove Kern, ki je njegov sosed. In ga opiše takega, kot ga iz medijskih nastopov poznamo vsi. Fanta, ki mu uspeh ni zlezel pod kožo, temveč je ostal skromen, delaven in vedno pripravljen reči kakšno, če je le doma. Ko bo doma, mu bodo v občini priredili tudi sprejem, kot si ga šampion zasluži, pove župan Komende Stanislav Poglajen, ki je tako kot Kern prepričan, da Tadeju tudi letos ne uide zmaga v Parizu.

Medtem napetost okoli krožnega križišča narašča. Se bo Tadej lahko ustavil za nekaj sekund, kot je bilo napovedano, ali bo le zdrvel mimo? Vsi se zavedajo, da to ne bo odvisno od njega, ampak od razvoja dirke in odločitve vodstva ekipe UAE Emirates. Ko pridrvijo prvi policisti na motorjih, je jasno, da je karavana tik pred krajem. Po ekipi devetih ubežnikov na nebu helikopter naznani prihod glavne skupine. In res za štirimi klubskimi kolegi v zeleni majici vodilnega izza ovinka pridrvi Tadej. Množica evforično vzklika, vijejo se slovenske zastave in vsa Komenda navdušeno vzvalovi, ko naš šampion v pozdrav dvigne roko, preden zagrize v domači klanec, ki vodi proti Klancu.