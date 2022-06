HE Mokrice: prva vladna fronta z nevladniki

Kakšno bo stališče Golobove vlade do gradnje hidroelektrarne Mokrice? Za zdaj so se odgovorni izognili odgovoru na to kočljivo vprašanje. Gotovo pa je, da bo hidroelektrarna Mokrice prva vladna fronta – četudi podedovana – z nevladniki: obeta se upravni spor.