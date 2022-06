1936.​ leta so izdelali svoj prvi potniški avto, model AA. Njegova cena je bila 3350 jenov, kar je bilo 400 manj, kot so stali fordi ali avti General Motors. Septembra tega leta so objavili natečaj za logo podjetja. Prijavilo se je kar 27.000 posameznikov.

1000​ tovornjakov je od Toyote v 50. letih naročila ameriška vojska, potem ko je izbruhnila korejska vojna. To je močno in hitro popravilo poslovno uspešnost podjetja. Začelo se je sodelovanje s Fordom, s pridobljenim znanjem so posodobili način dela in razvoja.

»Vodstven položaj pomeni tudi prevzemanje odgovornosti. Ne gre za to, da vse naredite sami, ampak da zagotovite priložnost za opravljanje dela širšemu krogu ljudi in zagotovite smernice za izboljšanje rezultatov. To daje ljudem in delu še poseben smisel.«​ -Akio Toyoda, predsednik Toyote

Hibridi in vodik pred elektriko

Toyota je bila zaradi kritik električnih avtomobilov v preteklosti večkrat predmet polemik, saj so hkrati promovirali vodik in hibridna vozila. Akio Toyoda je večkrat dajal izjave o električnih avtomobilih in trdil, da so »prekomerni« in »da več električno gnanih vozil izdelamo, slabši je ogljični odtis«, pri čemer je dejal, da naj bi podjetje do leta 2025 proizvedlo le desetino električno gnanih vozil med vsemi proizvedenimi in se bodo raje zanašali na hibride. Odgovorni so večkrat izjavili tudi, da se zavzemajo za proizvodnjo avtomobilov na vodik, ki naj bi bili prihodnost.

29. 9. 1999 so sprejeli odločitev, da njihove delnice kotirajo na borzi v New Yorku in Londonu.

4 mrd. $ so leta 2018 investirali v raziskovalni inštitut v Silicijevi dolini v Kaliforniji, namenjen raziskavam in razvoju avtonomnih vozil. Podoben inštitut so z vložkom 300 milijard jenov odprli tudi v Tokiu.

2014. leta so na salonu v Los Angelesu razkrili mirai, avto na vodik, s katerim so imeli smele načrte. V ta namen so leto kasneje sprostili 5600 patentov za prosto uporabo do leta 2020, vse v želji, da bi globalno promovirali tehnologijo vodikovih gorivnih celic.

20 mio. hibridov so prodali v 25 letih.

70 mrd. $ naj bi Toyota kljub prvotnim zadržkom investirala v razvoj električnih vozil do leta 2030, pri čemer bo naprodaj 30 električnih modelov, do zapisanega leta naj bi jih prodali 3,5 milijona.