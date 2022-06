Tragična prometna nesreča zaradi vožnje v napačno smer se je v soboto okoli poldneva pripetila na izvozu z gorenjske avtoceste za smer Tržič pri Podtaboru. Povzročitelj nesreče, star naj bi bil 36 let, ki je bil v avtu sam, je pripeljal iz smeri Tržiča in na razcepu za vključevanje na avtocesto bodisi proti Jesenicam ali proti Kranju zapeljal na izvozni krak, ki je namenjen tistim, ki se z avtoceste pripeljejo na cesto proti Tržiču. Zapeljal je torej v napačno smer. Po izvoznem pasu navzgor proti avtocesti. Mimo vseh prometnih znakov za prepoved vožnje in opozoril (tabla z roko in napisom stop, napačna smer). V tistem je nasproti, pravilno po izvoznem pasu, pripeljal osebni avto. Ta je vozil po pasu vse do tistega dela, kjer se »združita« izvozna pasova iz smeri Kranja in Jesenic. Prav tam pa je silovito počilo. Potnica v tem avtomobilu je umrla, oba voznika pa sta bila poškodovana. Policisti so za oba odredili strokovni pregled, za avtomobil povzročitelja pa tudi izvedeniški pregled.

O nesreči s smrtnim izidom so poročali tudi štajerski policisti. Pripetila se je v soboto ob štirih popoldne na avtocesti med Mariborom in Mursko Soboto malo pred izvozom Cerkvenjak. 73-letni voznik je iz neznanega vzroka zapeljal s ceste, avto se je začel bočno prevračati, obstal je na uvozu za avtocesto. Kljub hitri zdravniški pomoči je voznik na kraju nesreče umrl, sopotnico pa so na zdravljenje odpeljali v bolnišnico.

V Ljubljani pa se je v soboto malo pred poldnevom huje poškodoval kolesar, ki je vozil po kolesarski stezi na Dunajski cesti, a je izgubil nadzor nad kolesom ter zapeljal na desni pas Dunajske ravno takrat, ko je po njej pravilno pripeljal voznik avtobusa. Kolesar je trčil v bok avtobusa, nato ga je odbilo v desno in nazaj, tako da je še enkrat trčil v bok avtobusa. Poškodovanega so odpeljali v UKC.