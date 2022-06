1 vrata več od običajnih izvedenk ima fiat 500 3+1, zato v imenu tudi nosi priponko +1. Nameščena so na desnem boku in potnikom omogočajo lažji dostop do zadnje klopi.

3,63 m je dolžinska mera fiata 500 3+1, s čimer se ta avtomobil po velikosti ne razlikuje od drugih dveh električnih fiatov 500

»Navdih in iznajdljivost so pri Fiatu vselej nadgrajevale dostopne in napredne rešitve. Vse to je prispevalo k temu, da so nekateri Fiatovi modeli zares brezčasni.« (Petra Tašker Žumer, Avto Triglav)

313 km je doseg električnega fiata 500 3+1 v kombiniranem ciklu, pri vožnji po mestu pa 445 kilometrov. To omogoča baterija kapacitete 42 kWh.

35.932 € je osnovna cena fiata 500 3+1.