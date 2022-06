Čeprav stroka že mesec dni pred začetkom glavne poletne sezone opozarja na nevarnost pretiranega izpostavljanja sončnim žarkom, je še vedno veliko ljudi, ki včasih pretiravajo z nastavljanjem sončnim žarkom ali zanemarjajo kreme z zaščitnim faktorjem. Nekatere sončne opekline resda niso konec sveta, a ponavljajoča se pretirana izpostavljenost soncu brez (primerne) zaščite lahko povzroči trajne poškodbe in naredi kožo bolj dovzetno za staranje in kožnega raka.

Škode ne koži ne boste opazili takoj

Pretirano nezaščiteno izpostavljanje soncu povzroči odziv kože, ki se kaže z vneto, občutljivo, rdečo, pogosto tudi bolečo kožo, ki je na otip vroča, v najhujših primerih lahko nastanejo tudi mehurji. Ker se poškodovana koža že po nekaj dneh odlušči, lahko sončne opekline precej pokvarijo poletne dni. Ko pa opekline minejo, ne minejo vse nevarnosti. Jemati jih je treba zelo resno, saj UV sevanje poškoduje DNK kožnih celic. Prava razmerja se lahko v prihodnosti pokažejo skozi spremembe teksture kože, gube na obrazu in še več na zgornjem delu in okoli oči, vidne so kapilare, rdečica ter hrapava in povešena koža. Vse to so znaki prezgodnjega staranja kože. V najhujšem primeru lahko kot posledica pride do kožnega raka, predvsem melanoma, kot najnevarnejše oblike.

Izdelki za po sončenju

Da bi si opečena koža čim prej opomogla, je najpomembnejše, da se izogibamo soncu in vročini. Da ostanemo na hladnem in hladimo kožo. Poskrbeti moramo, da pojemo dovolj vode, v vsakodnevni jedilnik pa moramo vnesti čim več uravnotežene prehrane in seveda izbirati izdelke za tako občutljivo kožo. To pomeni, da bomo morali normalno dnevno nego, vsaj dokler je koža poškodovana, spremeniti. Tu pridejo v poštev izdelki za obnovitev po sončenju (after sun, doposole, après-soleil – če ste morda v tujini). Kreme vsebujejo protivnetne sestavine, ki pomirjajo kožo, ter antioksidante, ki blažijo škodo, ki jo povzročajo prosti radikali. Med najboljšimi tovrstnimi sestavinami je verjetno aloe vera – močno vlaži, je polna antioksidantov, deluje protivnetno, hladi in pomirja zagorelo kožo. Čistejša kot je aloja in višja kot je koncentracija, boljši so učinki. Dobrodošli so tudi izdelki iz kamilice; vsebujejo azulen, spojino z močnim protivnetnim in blagim antiseptičnim učinkom. Prej ko začnete popravljati poškodbe, lažje in bolje si bo koža opomogla, pravijo dermatologi in priporočajo še eno zelo uporabno sestavino – niacinamid. Ta podpira kožno pregrado in njeno delovanje, hkrati pa pospešuje celjenje in zaščito.

Še vedno pa je treba vedeti, da še tako dragi in učinkoviti izdelki po sončenju lahko pomagajo pri opeklinah, vendar ne zmanjšajo škode, ki jo povzroča sevanje, niti tveganja za nastanek kožnega raka. Blaženje globljih poškodb je treba uporabiti, ko se koža umiri. Dodana vrednost v kremah po sončenju pa so še sestavine, kot so AHA kisline, retinol in vitamin C, ki lahko delujejo proti gubam, temnim madežem in drugim pojavom, ki jih povzroča sonce.

Previdno pri izbiri kozmetičnih sredstev

Izdelki, ki vsebujejo vazelin, lahko opečeni koži naredijo več škode kot koristi. Čeprav je namenjen lajšanju izsušenosti in razdraženosti kože, vazelin na koži ustvari tanek neprepusten film, zato lahko opekline povzročijo lokalno draženje ali celo blokirajo toploto v koži, ki za obnovo potrebuje ravno nasprotno – hitro hlajenje. Namesto tega po tuširanju s hladno vodo navlažite kožo z lahko kremo ali mlekom brez dišav (fragrance-free). Nanesite jih večkrat na dan, da uspešneje zmanjšate vnetje in omilite prihodnje luščenje kože. Kot pravijo dermatologi, je takšno okrepljeno nego potrebno izvajati več tednov. Pomagajo lahko tudi blage steroidne kreme z 0,5 do enega odstotka hidrokortizona, ki jih je mogoče dobiti na recept ali kupiti brez recepta. Uporaba v prvih dveh dneh lahko zmanjša bolečino in oteklino ter pospeši celjenje. S soncem opečeni koži je najpomembneje zagotoviti močno hidracijo. Zato za nekaj časa pozabite na vse izdelke, ki kožo sušijo in dražijo ter tiste, ki jo naredijo bolj občutljivo na svetlobo, kot so retinoidi, AHA in BHA kisline. Alkohol lahko poškoduje tudi naravno pregrado kože, zaradi česar težje zadržuje vlago. Nenazadnje od sonca zagorela koža tega sploh ne potrebuje, zato izpustite izdelke z alkoholom, da se izognete nadaljnji izsušitvi in draženju.

Kaj pa make up?

Dermatologi so si enotni, da ličenje v tej situaciji ni dobra ideja, saj je opečena koža utrpela fizične poškodbe zaradi prekomernega UV sevanja, na kar se je odzvala z vnetjem. Ličila, še posebej gostejša in težja, lahko stanje še poslabšajo. Če se res morate naličiti, potem vsaj poskrbite, da preprečite nadaljnjo škodo. Kožo najprej dobro navlažite, da naredite ščit za izdelke, ki sledijo. Ličila nanašajte nežno, z mehkimi čopiči in rahlo navlaženimi gobicami, da ne raztegnete kože. Če čutite bolečino, takoj prenehajte z ličenjem. In odstranjevanje ličil mora biti nežno – z blagim brezalkoholnim sredstvom in s previdnimi gibi, podobni tapkanju.

Bodite prepričani, da izberete mineralna ličila, saj s tem na koži nanesete manj kemikalij. Prav tako je izbira mineralnega pudra veliko boljša izbira za podlago kot tekoči in kremasti pudri. Uporabite minimalne količine ličil in izberite izdelke, ki vlažijo in vsebujejo zaščitni faktor, da vaši koži zagotovite še dodatno obrambno linijo. Za vizualno lajšanje rdečice pa make up stilisti priporočajo rumenkaste ali zelene korektorje. Če pa začutite, da vas kateri koli izdelek peče, ga takoj prenehajte uporabljati.