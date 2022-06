Če ne upoštevamo Tesle, ki je bila od samega začetka zelo »internetno« orientirana znamka in je že pred časom omenila, da namerava »v doglednem času« avtomobile prodajati le po spletu, je lani denimo Volvo nekaj podobnega v kratkem napovedal za vse svoje električne avtomobile, zdaj pa je namero, da bo do leta 2025 kar četrtino svojih avtomobilov prodal preko svetovnega spleta, obelodanil še nemški gigant Mercedes-Benz. Češ da so njihovi kupci vedno mlajši, bogatejši in bolj »digitalizirani« ter si želijo komunikacije na različnih platformah, kjerkoli in kadarkoli si to želijo. In že napovedal tudi povsem konkretne korake v to smer: zapiranje večjih salonov, sprva predvsem na tako imenovanih »zrelih« tržiščih ter ob tem zmanjšanje zastopništev – v Nemčiji v kratkem za začetek od 15 do 20 odstotkov, globalno pa zaenkrat za 10 odstotkov.

Vse to ob dejstvu, da globalni dohodki od prodaje avtomobilov, novih in rabljenih, ter servisnih storitev na spletu vseskozi močno rastejo, niti ni čudno. Če so leta 2018 namreč dosegali 120 milijard dolarjev, bodo leta 2025 kar 605 milijard. Vsemu skupaj pa je zagon seveda dala tudi epidemija koronavirusa, ki je ob tem, da je marsikaj zaustavila oziroma zavrla, spletno prodajo avtomobilov po drugi strani močno pospešila.

Temu primerno so tako že tudi vidne spremembe pri spletnih straneh nekaterih ponudnikov avtomobilov tudi pri nas. Nič čudnega namreč ni, če se tudi ob, recimo jim, »nenavadnih« urah, ob obisku kakšne spletne strani zasveti okence s pozdravom, da je z nami »ta in ta« ter prijaznim vprašanjem, kako nam lahko pomaga. Na ta način potencialni kupec lahko dobi goro koristnih informacij, ne da bi moral ob tem obiskati salon.

Je pa res, da čisto vsega preko spleta bodoči lastnik novega štirikolesnika ne more izkusiti. Kljub odličnim konfiguratorjem in vsem živim fotografijam in video posnetkom, se namreč v avtomobil ne more usesti in ga predvsem ne more zapeljati na krajšo testno vožnjo ter tako ugotoviti, ali mu resnično ustreza ali ne. Prav zaradi tega se nam zdi popolna ukinitev avtomobilskih prodajnih salonov utopična. Kot še kaj drugega pri avtomobilih, vsaj kar se tiče preoptimistično zastavljenih rokov.