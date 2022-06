Se še spomnite boksarja Georgea Foremana? Bil je dvakratni svetovni prvak v težki kategoriji. Ko mu je to uspelo drugič, v starosti 45 let, pa je postal najstarejši prvak vseh časov. Veliki George je danes uspešen podjetnik (milijonar) in duhovnik, presenetljivo pa tudi – igralec. Med drugim je namreč sodeloval v resničnostnem potovalnem šovu s pomenljivim naslovom Bolje pozno kot nikoli, kjer mu je družbo med drugim delal sloviti William Shatner (Zvezdne steze). No, z njegovim naslovom se do potankosti strinjajo tudi pri Toyoti. V hitro rastočem razredu električno gnanih športnih terencev, v katerem je gneča vse večja, namreč donedavna niso imeli svojega aduta, sedaj pa ga ponosno predstavljajo. Njegovo ime je bZ4X.

Se vam bere čudno? Potrebujete pomoč, da bi dognali, kaj kombinacija treh črk in ene številke pooseblja? B in Z dejansko pomenita besedi beyond zero oziroma prevedeno onkraj ničle, s čimer želijo povedati, da gre za električno vozilo brez izpustov, s 4 in X pa po eni izmed različic razlagajo, da gre za (štirikolesno gnano) terensko vozilo velikosti RAV4. Seveda bi vse skupaj lahko zapakirali enostavneje, a to očitno ni bil namen japonskih razvojnikov. Marsikdo pa bo gotovo pripomnil tudi, da bZ4X dejansko ne upravičuje svojega imena, saj je naprodaj tudi s pogonom na prednji kolesi. A pojdimo lepo po vrsti. Toyota in električni pogon sta po eni strani že desetletja na ti, po drugi pa sta se vse do prihoda tokratnega štirikolesnika na trg vikala. Ni namreč skrivnost, da odgovorni stavijo predvsem na (klasične) hibride, ki predstavljajo levji delež prodaje, in nič drugače ni v Sloveniji. Toda o elektrifikaciji se govori vse bolj na glas, zavedanje, da po letu 2035 vsaj v Evropski Uniji ne bo več dovoljena prodaja novih štirikolesnikov s klasičnim motorjem, tudi če gre za kombinacijo z električnim, pa je razvojnike prisilila do te mere, da so se morali sprijazniti, da hibridna tehnologija vsaj v očeh evropskih odločevalcev ni prava rešitev, da bomo čez desetletja dihali čistejši zrak. Posledica? Do leta 2025 bo kar 15 toyot povsem električno gnanih, do leta 2035 pa bodo vse toyote v Zahodni Evropi brez škodljivih izpustov.

Vam je videti znano? Nič čudnega, ko pa spominja na hibridnega brata, lexusa NX. Oblika deluje vesoljsko, je nekakšna mešanica elegantnega in robustnega, kar pomeni, da razdvaja in bo nekaterim zelo všeč, drugim pa ne. A to so naredili namenoma, saj želijo s svojim prvim popolnoma električnim štirikolesnikom opozoriti čim več zemljanov. Elektrika seveda prinaša vožnjo v slogu prisluhnimo tišini, motor pa zaradi obilice navora, ki je na voljo takoj, zagotavlja zgledne zmogljivosti. A kar šteje največ, je seveda doseg. Ta je lahko 470 ali celo 516 kilometrov, odvisno od tega, za kakšnega bZ4X se boste odločili. Bo imel pogon na prednji ali na štiri kolesa. Tako seveda pravi teorija. Vožnja štirikolesno gnane različice je namreč pokazala, da je realni doseg okoli 340 kilometrov. V primeru prednjega pogona je na delu le en električni motor z močjo 150 kilovatov (204 KM), pri štirikolesnem pa dva, vsak premore 80 kilovatov (109 KM). Pri obeh je maksimalna hitrost omejena na 160 kilometrov na uro, pospešek prve različice do stotice je 7,5 in druge 6,9 sekunde. Nekaj posebnega je gumb za upravljanje samodejnega menjalnika namesto običajne ročice, na merilnike pa gledamo nad volanskim obročem, podobno kot pri peugeotih. Zmogljivost baterije je 71,4 kWh, hitro polnjenje do 80 odstotkov je mogoče v pol ure, na navadni polnilnici dobrih devet ur, obljubljajo pa, da bodo konec leta vsi bZ4X izdelani z enoto z močjo 11 kW za hitrejše polnjenje.

4-6-9-4-5-2. Kombinacija številk sicer ne odpira kakšnega sefa, v katerem se skrivajo zlate palice. A je kljub temu pomembna, saj nam sporoča dolžinske centimetre in prtljažne litre. Dolžinska mera 469 centimetrov pravi, da ga boste obhodili počasneje kot kakšen majhen otok na rajskih Maldivih, prtljažnik s 452 litri pa je vreden svojega imena, če podremo zadnjo klop, pa začne aktivni par po Kekčevo vriskati od veselja, ko lahko vanj zlahka spravi dve gorski kolesi. Tudi sicer je na zadnji klopi za kolena in glavi dveh potnikov ogromno prostora. Smo pa sami v bZ4X prepoznali navihanega otroka, v čigar družbi vam nikoli ne bo dolgčas, saj vedno postreže z nečim nepričakovanim, kot da skriva asa v rokavu oziroma več njih. Nekaj posebnega je tako streha, ki je lahko obarvana drugače od karoserije, kar smo pri toyotah že vajeni, a bolj kot to je zanimiva možnost, da je na izbranih trgih (tudi pri nas) na voljo streha s sončnimi paneli. Razvojniki pravijo, da lahko v sončnem podnebju na letni ravni pridobimo dovolj moči za prevoz 1800 kilometrov. Na slovenske ceste je ravnokar zapeljala, njena cena je najmanj 52.000 evrov, doplačilo za štirikolesni pogon je slabe tri tisočake.