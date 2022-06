Bivši minister, najzvestejši uslužbenec

Bivšemu ministru Andreju Vizjaku bi težko očitali, da na svojem zadnjem položaju ni deloval transparentno. Zelo odkrito in brez vsakršnega sprenevedanja je tako rekoč ves svoj mandat na okoljskem ministrstvu delal vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi projekt hidroelektrarne Mokrice premaknil z mrtve točke. Pomagati mu je poskušal z izdajo dovoljenj, umikom motečih členov in javnim denarjem. Vse to so bile pravzaprav njegove zadolžitve. Na njegovem prejšnjem delovnem mestu. Ko se je iz pisarne javne družbe, ki se ukvarja z gradnjo hidroelektrarn, preselil v ministrsko pisarno, a je še zmeraj zasledoval povsem enake cilje, pa je zadeva postala sila problematična.