Malovrh zdaj že nekdanjemu podžupanu očita opozicijsko delovanje proti njemu kot županu ter kritičen odnos do delovanja občinske uprave. Do največjih razhajanj med njima je, kot je navedel na spletni strani občine, med drugim prišlo pri pojmovanju financiranja in s tem razvrščanja vzgojiteljic v zakonsko določene plačne razrede, odnosu do občinskega financiranja kulture in vzdrževanja kulturnih objektov ter financiranju nekaterih projektov. Različne poglede sta imela tudi pri predlogu za podelitev naziva častnega občana nekdanjemu županu Antonu Zakrajšku, ki ga je Hočevar podprl, župan pa mu je nasprotoval.

Hočevarju župan očita tudi premajhno motivacijo in angažiranost za delo ter to, da je vedno pripisoval preveč pomena »gostilniškim govoricam ter nepreverjenim ali celo prirejenim škodljivim dejstvom o delovanju občine«. »Vztrajanje na takšni skupni poti je naporno, neproduktivno in nehigienično do občinskega proračuna, s takim odnosom župan-podžupan pa se krni tudi ugled občine Velike Lašče,« je zapisal. Napovedal je imenovanje novega podžupana.

Hočevar je v odzivu na razrešitev županove očitke označil kot otročje in preveč na osebni ravni. Kot je dejal, sta v navzkriž z županom prišla pred kakšnim letom, ko je Malovrh prenehal komunicirati z njim. Dodatno se je zapletlo na zadnjih treh sejah občinskega sveta, ko je glasoval tako, kot župan ni želel, med drugim glede predloga, da Zakrajšek postane častni občan. »Najbolj pa mu gre v nos, da bom jeseni kandidiral za župana,« pravi. Poudarja sicer, da do Malovrha nima nobenih zamer in da mu pri vodenju občine želi vse najboljše.

Hočevar je bil na zadnjih lokalnih volitvah eden Malovrhovih protikandidatov za župana, a se ni uvrstil v drugi krog, v katerem sta se nato pomerila Malovrh in Zakrajšek. Hočevar je kandidiral na listi LMŠ, medtem ko je Malovrh na volitvah nastopil s svojo listo.