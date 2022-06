Nostalgik

Branko Grims, to je tisti, ki ne verjame v globalno segrevanje (poletja so zato, da so vroča) in v vsem vidi komunistično zaroto, tudi včeraj ni mogel iz svoje kože. Privoščljivo je ugotovil, da »imajo jugonostalgiki od sreče kar solzne oči«, saj so vrste na črpalkah, goriva pa je zmanjkalo.