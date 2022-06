V tem kontekstu ostaja severnoatlantski prostor temelj ameriške geostrateške pozicije in povezava med Severno Ameriko in Evropo ključna. Nato je zavezništvo prioritetnega pomena, saj krije ameriški hrbet, ko bo enkrat vsa pozornost obrnjena prek Pacifika na Vzhod. Trumpov odstop od te politike je bil odraz izolacionizma, ki je stalnica ameriške miselnosti vse od nastanka republike. Po njegovem odhodu je politika konfrontacije s Kitajsko ostala, a nepremišljenega rahljanja zavezništev ni več. Bidnova administracija ameriška zavezništva krepi. Ukrajinska vojna je dala temu nov zagon. Rusija se je morda za kratek čas po napadu na Ukrajino vrnila na prvo mesto izzivalcev mednarodne ureditve in vodilne vloge ZDA. Po nekaj mesecih vojne pa kaže, da nima ne sposobnosti ne kapacitet za takšno grožnjo. Nasprotno, ZDA so doumele, da se Zahodu sedaj ponuja priložnost oslabiti Rusijo v več pogledih, in to v sodelovanju z zaveznicami v Natu intenzivno počnejo. x Sobotna priloga Dela