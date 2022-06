Kompromisov v zgodovini Emonike je bila kar cela vrsta, od javno-zasebnega partnerstva po pogodbi iz leta 2007 o Potniškem centru Emonike naprej. Po prvotni pogodbi je v skupno podjetje SŽ vložilo zemljišče v vrednosti nekaj čez 20 milijonov, nato pa takoj odprodalo 97 odstotkov svojega deleža Madžarom. Madžari bi po pogodbi poleg centra Emonike na svoje stroške morali financirati in zgraditi nadgradnjo železniške postaje in avtobusno postajo v vrednosti 114 milijonov evrov. Po kompromisu so Madžari dobili v last strateško najpomembnejše zemljišče v Republiki Sloveniji, preko katerega potekajo vse državne in meddržavne železniške povezave, in to za borih 21 milijonov evrov. Nadgradnjo železniške postaje, avtobusno postajo ter infrastrukturo v vrednosti 114 milijonov evrov pa financirajo vlada RS, mestna občina in sredstva EU. SŽ pa so se odrekle še zadnjim 3 % lastništva v skupnem podjetju. Res neverjeten dosežek popolnoma nesposobnih slovenskih pogajalcev. Seveda pa se pri neukem občanu poraja sum o nezakonitem ravnanju, kar bi morali raziskati organi pregona.

In kaj nam Emonika sploh prinaša? Samo gospodarsko škodo. Celoten program Emonike je podvojitev že obstoječega v Gospodarskem razstavišču, v le tri minute oddaljenem BTC in bližnjih hotelih, razen nekaj luksuznih stanovanj na neprimerni lokaciji ob železniških tirih, kar so že izkusili etažni lastniki Situle. Poleg tega pripelje železnica tujca ne v zeleno prestolnico Slovenije, temveč v sotesko betonske džungle, neprimerno tradicionalni urbanistični zasnovi našega mesta.

In kaj če se Viktor Orban spomni in prepove prevoz vlakov preko svoje parcele? Da je nepredvidljiv, je že nekajkrat dokazal. Ali ne bi bilo bolj pametno vrniti mu tistih ušivih 21 milijonov z obrestmi vred in mu ponuditi v tolažbo parcelo v Stožicah, kjer bi lahko s Pečečnikom ustvarila pomemben evropski športni center?

Kaj o vsem tem porečejo državljani in občani, naših oblastnikov itak ne briga.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana