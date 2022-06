Bruseljski zvonarji so odpovedali na celi črti. V pogodbi o EU (3. člen) je zapisana določba: »Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginja njenih narodov.« Tudi na mednarodni ravni delovanje Unije (23. člen) temelji na uresničevanju naštetih ciljev. Vendar se ob napovedih verjetnega vojaškega spopada med Ukrajino in Rusijo Evropska komisija (skoraj) ni zganila. Bruseljski zvonovi, ki bi morali tedaj noč in dan biti plat zvona, so ostali nemi. Odgovor na vprašanje, zakaj se je to zgodilo, je lahko en sam. V navzkrižju evropskih interesov med Unijo in vojaško političnimi načrti Nata so se brez dvoma politiki v Bruslju odločili za Nato. Izbrali so vojskovanje, ki naj bi vzpostavilo novo varnostno arhitekturo, kakršno načrtujejo ZDA kot vodilna članica Nata.

Takšna izbira med mirom in vojskovanjem je članicam Unije in njenim državljanom prinesla poleg inflacije kopico problemov na področju preskrbe z energijo, prehrano, surovinami in v gospodarstvu. Unija zaposluje vrhunske analitike, ki so zanesljivo napovedali, kakšne bodo posledice, če se bo Unija odločila za posredno vojskovanje z Rusko federacijo. Kaj se je dogajalo v zakulisju predstavniške demokracije in kako je bila sprejeta takšna usodna odločitev, javnost ne ve. O njej uradno ni odločala nobena evropska institucija. Takšno ravnanje evropskih politikov ne prinaša dobrih obetov prihodnosti Unije. O korenitem zasuku mirovne jedrne evropske politike govori tudi podatek, da je Nemčija pred nekaj dnevi spremenila celo ustavo, da bi uresničila naložbo v svojo oborožitev v vrednosti stotih milijard evrov.

V zvezi z vojno v Ukrajini sta bila slovenski vladi posredovana kar dva javna poziva. Glede na prej zapisano ne preseneča, da sta spisani na nasprotnih bregovih. V prvem podpisniki vladi predlagajo, naj v Bruslju uveljavlja načela mirovne politike, kulture, miru in nenasilja, v drugem pozivu pa se podpisniki zavzemajo za takšne vladne ukrepe, ki bodo z vsemi sredstvi podprli vojskovanje in odpor Ukrajincev.

Nekaj je gotovo. Unija je storila usodno napako, ko se je namesto aktivnosti za mir odločila za Nato in za posredno vojskovanje z Rusko federacijo. Kam nepovratno to pelje, se nam niti ne sanja. Vemo pa, kakšen scenarij nas čaka, če bodo tudi prihodnje odločitve še vedno trdno v rokah ZDA. Ozrimo se samo v Afganistan, v tragično usodo njegovih prebivalcev, v nepopisni kaos po odhodu ameriške vojske, pa bo vsakomur vse jasno.

Janez Krnc, Litija