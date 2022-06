Peta, zadnja etapa, 28. dirke po Sloveniji se je začela v Vrhniki in tradicionalno končala v Novem mestu, kraju organizatorja dirke kluba Adrie Mobil. Do letošnjega leta je bilo v navadi, da se v mestu ob reki Krki za etapno zmago pomerijo najboljši sprinterji in je boj za skupno zmago že odločen. Letos je bilo ob napovedi trase to spremenjeno, saj so organizatorji tik pred razpletom etape kolesarjem dodali zahteven vzpon na Trško goro.

Zadnji ubežniki, ki so bili v ospredju večji del etape, ki je šla tudi skozi glavno mesto Slovenije, so bili ujeti ravno ob vznožju vzpona na najbolj znano vinogradniško vzpetino na Dolenjskem. Tako kot na vseh vzponih do sedaj se je na čelo nemudoma postavil prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Na kratkem vzponu, kjer se je cesta postavila pokonci tudi z 20-odstotnim naklonom, je tempo lahko držal le slovenski državni prvak Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).

Mezgecu ni uspelo priključiti

Slovenca sta na vrh vzpona prišla z manjšo prednostjo, ki pa jo je na spustu lahko nadoknadil še Pogačarjev klubski tovariš Rafal Majka. Zelo blizu vodilni trojici je bil na dnu spusta, dobrih 7 kilometrov do cilja tudi Luka Mezgec (BikeExchange), ki je veljal za enega prvih kandidatov za etapno zmago, a je Pogačar na vzponu zastavil premočen tempo.

Mezgec je v prvi kilometrih ravnine pred vstopom v Novo mesto videl vodilno trojico in se je na vsak način hotel vključiti za etapno zmago, a mu to ni uspelo. Sprint trojice pa je poskrbel tudi za dramo v razpletu za skupno zmago na dirki, saj je Pogačarja in Majko ločilo le tri sekunde. V primeru zmage Poljaka bi le-ta osvojil dirko po Sloveniji, saj je zmaga prinašala 10 bonifikacijskih sekund, drugo mesto pa le šest.

Poljak se nato tudi po navodili iz ekipe ni odločil za boj za zmago, izjemen ciljni sprint pa sta uprizorila Mohorič in Pogačar. 23-letnik iz Klanca pri Komendi je še enkrat več pokazal, kako lačen zmag je. Malo pred ciljno črto je prehitel starejšega rojaka in prišel do svoje druge etapne zmage na letošnji dirki po Sloveniji. To je bilo veliko razočaranje za močno ekipo Bahrain-Victoriousa, ki je ostala brez zmage na petih etapah, tolaži jih le tretje mesto v skupnem seštevku Domna Novaka.

Pogačar je z novo etapno zmago postal tudi skupni zmagovalec dirke in je ubranil lansko zmago. Postal je peti kolesar z dvema skupnima zmagama na dirki po Sloveniji, s tremi etapnimi zmagami pa se je izenačil tudi na vrhu te lestvice. Luka Mezgec je v nadaljevanju dobil sprint manjše skupine in je prišel do četrtega mesta.