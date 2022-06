V različnih delih Italije ni deževalo že približno štiri mesece. Minister za kmetijstvo Stefano Patuanelli je ta konec tedna že ocenil, da je razglasitev izrednih razmer neizogibna. V prihodnjih dneh v Rimu načrtujejo srečanje na najvišji ravni med deželami in vlado, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za polovico manjši pridelek, krave z manj mleka

Reka Pad je na najnižji ravni v zadnjih 70 letih. Pomanjkanje vode ogroža pridelek v severnih italijanskih deželah Piemont, Lombardija in Emilija-Romanja.

V nekaterih območjih Italije je po ocenah tamkajšnjih kmetijskih strokovnjakov pridelek manjši za polovico. Prizadeta je tudi mlekarska industrija. Zaradi neobičajne vročine in pomanjkanja krme italijanske krave proizvedejo do 10 odstotkov manj mleka.

Vroče je tudi v Španiji in Franciji. Visoke temperature ob koncu tedna so prinesle vrhunec junijskega vročinskega vala, kar je sicer v skladu z napovedmi znanstvenikov, da se bodo takšni pojavi zaradi globalnega segrevanja dogajali prej kot običajno.

Do 43 stopinj Celzija

V priljubljenem francoskem obmorskem letovišču Biarritz na jugozahodu države so v soboto popoldne zabeležilo najvišjo temperaturo doslej, in sicer 42,9 stopinje Celzija. Za Španijo so za danes v nekaterih delih države napovedane temperature, ki bodo presegle 40 stopinj Celzija. Najvišje naj bi bile v Zaragozi, kjer pričakujejo, da se bo živo srebro povzpelo do 43 stopinj Celzija.

V Združenem kraljestvu so že v petek zabeležili najbolj vroč dan v letu, saj so temperature v zgodnjih popoldanskih urah presegle 30 stopinj Celzija.

Strokovnjaki opozarjajo, da so visoke temperature posledica zaskrbljujočih trendov podnebnih sprememb. »Zaradi podnebnih sprememb se vročinski valovi začnejo prej,« je dejala tiskovna predstavnica Svetovne meteorološke organizacije v Ženevi Clare Nullis.

»To, čemur smo priča danes, je na žalost napoved prihodnosti, če se bodo koncentracije toplogrednih plinov v ozračju še naprej povečevale in višale globalno segrevanje v primerjavi s predindustrijsko ravnijo za dve stopinji Celzija,« je dodala.