Strokovnjaki z oddelka za kozmetiko VIST na Fakulteti za aplikativne vede poudarjajo, da je lahko prav vsako izpostavljanje soncu tveganje za pojav sprememb na koži. Škoda v koži nastaja tudi v oblačnem vremenu, takrat pa je tveganje lahko celo še večje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pospešeno staranje kože

Na predelih kože, ki so soncu bolj izpostavljeni, prihaja do pospešenega staranja oz. tako imenovanega fotostaranja, pojasnjujejo dermatologi. To so običajno obraz, dekolte, rame, zgornji del hrbta, hrbtišče rok in dlani. Kot pojasnjujejo na fakulteti, je posledica fotostaranja propadanje kolagenskih vlaken in kopičenje okvarjenega elastina v srednji plasti kože, kar privede do slabše čvrstosti in elastičnosti kože. Zadebeli se povrhnjica, zmanjšata se vlažnost in zaščitna funkcija kože. »Pogosto kožo spremlja neenakomerna obarvanost, lahko tudi pojavnost predrakavih in rakavih sprememb,« so navedli.

Po besedah specialistke za dermatologijo Mirjam Rogl Butina UV-žarki vplivajo na razvoj vseh najpogostejših rakov kože, in sicer melanoma in keratinocitnih rakov. Dodala je, da je bila Slovenija v poročilih glede incidence melanoma v svetu za leto 2020 na devetem mestu, po umrljivosti zaradi melanoma pa na petem mestu.

Osnovni ukrepi za zaščito pred UV-žarki so predvsem izogibanje sončenju zlasti med 10. in 17. uro, uporaba zaščitne obleke, pokrivala in sončnih očal, na delih, ki jih ni mogoče drugače zaščititi, pa uporaba pripravkov za zaščito pred soncem z UV-zaščitnim faktorjem najmanj 30, vključno z zaščitnimi pripravki za zaščito ustnic in lasišča. Obenem je potrebna tudi zaščita uhljev. V splošnem k preventivi prištevajo tudi izogibanje obiskovanja solarijev.

Pomen pravilne zaščite

Čeprav se odnos do izpostavljanja soncu izboljšuje, pa strokovnjaki opažajo, da se še vedno preveč ljudi brez zadržkov izpostavlja soncu bolj ali manj v vseh starostnih skupinah, med rekreativnimi športniki, v nekaterih poklicih, ki so vezani na delo na prostem, pa tudi v vsakdanjem življenju tako otrok in mladine kot odraslih in aktivnih starostnikov.

Kot je izpostavila specialistka higiene in javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje Simona Uršič, pa s preventivnim programom Varno s soncem že vrsto let opozarjajo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Kot je zapisano na spletni strani NIJZ, je program namenjen predšolskim otrokom in šolarjem, njihovim staršem, pa tudi njihovim vzgojiteljem in učiteljem.