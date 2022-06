Aplikacija je plod dela pediatrov sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in prostovoljcev Društva študentov medicine Slovenije, podprlo pa jo je tudi ministrstvo za zdravje, je sporočil predsednik omenjene sekcije Denis Baš.

Kot je pojasnil, je aplikacija nastala tudi v sodelovanju s starši. »Cilj aplikacije je staršem nuditi podporo in jim olajšati prve mesece in leta z malčkom s praktično in moderno rešitvijo za dostopanje do preverjenih informacij in sledenje zdravstvenemu stanju otroka,« je poudaril.

Aplikacija je brezplačna

Starši lahko v aplikaciji med drugim spremljajo rast in razvoj svojega otroka, nastavijo opomnike za preglede pri zdravniku, samostojno beležijo in poročajo o morebitnih neželenih učinkih po cepljenju, sporočajo podatke pediatru ter poiščejo jasno razložene, temeljite in s strani pediatrov preverjene zanesljive informacije.

Aplikacija je brezplačna, neprofitna, brez oglasov in zagotavlja varovanje osebnih podatkov. Vpis osebnih podatkov ni nujen za uporabo aplikacije ali dostop do informacij, če pa jo starši želijo uporabljati tudi na ta način, aplikacija ne shranjuje in ne dovoljuje dostopa do vanjo vpisanih podatkov drugim osebam.

Za aplikacijo stoji ekipa, ki je pred tem izdelala tudi aplikacijo CepInfo, v kateri so v enostavni in hitro razumljivi grafični podobi zbrane strokovne informacije o cepljenju v Sloveniji.

Starši si aplikacijo lahko prenesejo prek spletne strani https://www.dsms.net/aplikacije.