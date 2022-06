Od 110 zaposlenih v Applovi trgovini Towson v Marylandu jih je 65 glasovalo za ustanovitev sindikata, 33 jih je bilo proti. Štetje glasov je v soboto v živo predvajala zvezna agencija, ki je nadzorovala glasovanje. To ni prvič, da so se zaposleni v kakšni od Applovih trgovin poskušali združiti v sindikat, vendar je bil to prvi poskus, ki je pripeljal do glasovanja.

Pogum zaposlenih

Skupina zaposlenih pod imenom AppleCORE (Koalicija organiziranih zaposlenih v maloprodaji) se je pred tem zavzela za sindikalno organizacijo in zahtevala besedo pri odločanju o plačah, delovnem času in varnostnih ukrepih.

Izid sobotnega glasovanja pomeni, da lahko zaposleni v trgovini, kjer je glasovanje potekalo od srede, ustanovijo svojo podružnico sindikata Mednarodnega združenja strojnikov in letalskih delavcev (IAM), ko bo nadzorna agencija potrdila rezultate glasovanja.

Predsednik IAM International Robert Martinez Jr je pozdravil pogum zaposlenih. »Ta zmaga kaže na naraščajoče povpraševanje po sindikatih v trgovinah Apple in različnih panogah po naši državi,« je prepričan.

Pri Applu so medtem za AFP zavrnili odziv na novico. Appleova direktorica distribucije in človeških virov Deirdre O'Brien je trgovino sicer obiskala maja in nagovorila zaposlene.

Prvi koraki tudi v Starbucksu in Amazonu

»Želim začeti tako, da povem, da je vaša pravica, da se pridružite sindikatu, vendar je prav tako vaša pravica, da se sindikatu ne pridružite,« je dejala O'Brien. Kot je dodala, bi prisotnost posrednika zapletla odnose med Applom in njegovimi zaposlenimi.

Sobotno glasovanje sledi več simboličnim zmagam sindikatov v ZDA, kjer njihova moč upada že desetletja, jih pa podpira sedanji predsednik ZDA Joe Biden.

V dveh kavarnah Starbucksa v mestu Buffalo na severu ZDA so tako sindikat ustanovili decembra, nato pa so vloge za podobna glasovanja vložili zaposleni na več kot 160 lokacijah te kavarniške verige.

V Amazonu pa so zaposleni v newyorškem skladišču v začetku aprila presenetili, ko so z veliko večino glasovali za ustanovitev sindikata, prvega pri velikanu spletne maloprodaje v ZDA. A je družba zahtevala razveljavitev izida in novo glasovanje.