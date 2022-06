Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje je tako za vstop v državo treba čakati od ene do dveh ur, Podobno je na Gruškovju, kjer pa je približno enourna čakalna doba po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste tudi ob izstopu iz države.

Do eno uro se ob vstopanju v državo čaka tudi na Obrežju, v Dobovcu in Zavrču. Tudi na nekaterih drugih prehodih na jugozahodu, jugovzhodu in vzhodu države prihaja do okoli polurnih čakalnih dob, predvsem ob vstopu v državo.

Občasne zapore cest zaradi dirke

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj trenutno dolg 2,5 kilometra. Za voznike, ki se odpravljajo v Kranjsko Goro in Jesenice je možen obvoz preko izvoza Lipce.

Z drugih delov avtocestnega omrežja za zdaj ne poročajo o posebnostih.

Zunaj avtocest bodo danes med 11. uro in 16.40 zaradi zadnje etape Dirke po Sloveniji občasne popolne zapore na cestah med Vrhniko, Ljubljano, Trebnjim in Novim mestom.

Zastoji so v poletni sezoni stalnica tudi na cesti med Lescami in Bledom. Od ponedeljka do vključno srede bodo tam potekala nujna vzdrževalna dela preplastitve cestišča na 400-metrskem odseku Betinovega klanca ob vstopu v Bled. Med deli bo promet potekal izmenično enosmerno.