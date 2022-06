Fajonova, sicer nekdanja dopisnica RTVS iz Bruslja, je ob informacijah, da bo RTVS krčila dopisniško mrežo v tujini, v pismu Grahu Whatmoughu opozorila, da brez zunanjepolitičnih dopisništev in obveščanja javnosti o dogajanju v EU in svetu ni celostnega informativnega programa. Whatmougha je pozvala k ponovnemu razmisleku.

Pomembnost razvejane mreže dopisništva

Kot je zapisala, je novico o domnevni ukinitvi dopisništev v Rimu, Berlinu in Moskvi ter krčenju dopisništva v Bruslju sprejela z zaskrbljenostjo. »Razvejana mreža dopisništev pomembno dopolnjuje naša zunanjepolitična prizadevanja, predvsem pa povečuje osveščenost naših državljanov o dogajanju v svetu in umeščenosti Slovenije v mednarodnem kontekstu,« je navedla. Omenila je tudi pomen dobrih stikov in mrež, ki da zagotavljajo ažurno in celovito obveščanje slovenske javnosti o dogajanju v EU.

V SDS ob tem, da zunanja ministrica in podpredsednica vlade v javnem pismu »sebe naslavlja kot nekdanjo dopisnico RTV Slovenija« in da je »po skoraj 14 letih, odkar ni več novinarka RTV Slovenija, seznanjena s tem, kaj pomeni imeti dobre stike in mrežo«, svojo skrb vidijo še »toliko bolj upravičeno«, njen »jasen političen pritisk« pa kot nedopusten in obsojanja vreden, je razvidno iz odziva na spletni strani SDS.

V donedavni največji vladni, zdaj pa največji opozicijski stranki, ob navedbah ministrice, da Bruselj ni le zunanja politika, temveč kroji tudi slovensko notranjepolitično dogajanje, pravijo, da je bilo to »izrazito opazno v preteklih dveh letih, ko je tedanja opozicija, ki ji je pripadala tudi zdajšnja zunanja ministrica in podpredsednica vlade, preko 'dobrih stikov in mreže' v Bruslju za 'notranjepolitično dogajanje' blatila našo državo in njenega tedanjega predsednika vlade Janeza Janšo«.

RTV mora biti nepristanski

Po njihovem mnenju mora »edini javni slovenski medij delovati v javnem interesu ter preko objektivnega in nepristranskega poročanja tako slovenski kot tuji javnosti prenašati preverjene in verodostojne informacije, nikakor pa takšnih, ki bi v prvi vrsti 'krojile naše notranjepolitične dogajanje'«.

V SDS dodajajo, da mora RTVS »nedvomno postati profesionalen in nepristranski medij«. Pismo Fajonove pa vidijo kot »demonstracijo tega, česa si politični funkcionar na tako visokem položaju nikakor ne bi smel privoščiti«.

V javnost je nedavno prišla novica, da namerava vodstvo RTVS ukiniti dopisništva v Berlinu, Rimu in Moskvi ter skrčiti dopisništvo v Bruslju, po drugi strani pa da naj bi nameravali vzpostaviti dopisništvo v Bangkoku. Vodstvo RTVS je v odzivu pojasnilo, da pogovori še potekajo.