Tampa, ki je s 4:2 izločila New York Rangers v finalu vzhodne konference, se bo skušala znova zbrati, ko bo v noči na torek gostila tretjo tekmo.

Naslednji dve tekmi finala bosta v Tampi, kjer pa lahko plaz že konča letošnjo finalno serijo.

Moštvo iz Denverja, ki je s 4:0 v zmagah v finalu zahodne konference izločilo Edmonton Oilers, lovi svoj prvi naslov po letu 2001.

Colorado povsem prevladal

Tampa bi s tretjim zaporednim naslovom postala prva ekipa s vsaj toliko zaporednimi naslovi po New York Islanders, ki so med 1980 in 1983 osvojili štiri Stanleyjeve pokale.

Potem ko se je prva tekma finala v Denverju končala šele po podaljšku, pa so na drugi tekmi hokejisti Colorada povsem prevladovali na ledu. Na ogromno premoč kažejo tudi razmerja v strelih na gol.

Domači vratar Darcy Kuemper je zbral 16 obramb, medtem ko so vratarja Floridčanov Andreja Vasilevskija zasuli s kar 30 streli, od tega je sedemkrat moral po plošček v mrežo, kar je največ v 100 tekmah, kolikor jih je odigral v končnicah.

Kuemper je vpisal svoj prvi shutout v 12 tekmah letošnje končnice, drugič v svojih 30 nastopih v končnicah pa je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Prvi gol na tekmi je padel že po dveh minutah in 54 sekundah tekme. V polno je zabil Ničuškin, ki je bil uspešen ob moštveni premoči na ledu. Po prvih 20 minutah je bilo že 3:0 za plazove. Josh Mason je bil uspešen v osmi minuti obračuna za Denver, Andre Burakowsky, ki je sicer obračun končal s poškodbo, pa v 14.

Tudi druga tretjina se je odvila po skorajda istem scenariju kot prva. Ničuškin je vpisal še drugi zadetek za vodstvo 4:0. Pisala se je peta minuta druge tretjine. Daren Helm je povišal na 5:0. Zadnja tretjina pa je bila v znamenju ekshibicije, katere avtor je bil Cale Makar, ki je šesti in sedmi gol na tekmi zabil v razmaku sedmih minut.

Izjemna tekma

»Mislim, da je bilo izjemno,« je dejal trener Colorada Jared Bednar. »Zelo predani na obrambni strani. Nevarni v napadu. Bili smo vztrajni pri boju za vsak strel, neusmiljeni pri zasledovanju ploščkov.«

Colorado je postal komaj tretja ekipa v zgodovini lige NHL, ki je dosegla tri ali več golov v prvi tretjini na vsaki od prvih dveh tekem finala Stanleyjevega pokala. Gre za dosežek, ki ga Avalanche deli z Detroit Red Wings (1936) in New York Islanders (1981).

Po tekmi so igralci in trener Tampe stopili v bran svojemu vratarju. »Nocoj smo ga pustili na suhem,« je dejal kapetan Tampa Bay Steven Stamkos. »Dolgujemo mu vsaj to, da na naslednji tekmi odigramo boljšo tekmo.«

Trener Floridčanov Jon Cooper je dejal, da ni razmišljal o tem, da bi potegnil Vasilevskega in ga zamenjal z rezervnim vratarjem Brianom Elliottom. »On je najboljši vratar na svetu, skupaj zmagujemo in skupaj izgubljamo.«

»Ljudje, ki si bodo ogledali to tekmo bodo verjetno mislili, da je serije konec, toda mi smo zelo žilavi,« je dejal Stamkos.

»Vračamo se domov. Tudi v prejšnjem krogu smo bili v enakem položaju. Torej, ne glede na to, ali je 0:1, 0:7 ali 0:10, je to en poraz v končnici in moraš iti naprej. Morali se bomo znova postaviti kot ekipa in kot igralci. Veste, naša ekipa bo to storila. Pojdimo zdaj pred naše navijače in poglejmo, iz česa smo narejeni.«