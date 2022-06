»Predstavniki specialnih enot so Svjatoslava Palamarja in Sergeja Volinskega premestili iz Donecka v Rusko federacijo, da bodo z njima opravili preiskovalne dejavnosti. Prav tako so v Rusijo prepeljali druge častnike iz različnih ukrajinskih enot,« je za Tass povedal neimenovan predstavnik organov kazenskega pregona.

Resničnosti navedb za zdaj ni bilo mogoče neodvisno potrditi.

Usoda branilcev Mariupolja ni znana

Palamar naj bi bil namestnik poveljnika bataljona Azov, Volinski pa poveljnik 36. mornariške brigade ukrajinskih oboroženih sil.

Usoda več sto branilcev Mariupolja, ki so se maja predali po večmesečnem obleganju ruskih sil, ni znana. Iz Moskve so pred časom sporočili, da so bili premeščeni na vzhod Ukrajine, ki je pod nadzorom proruskih sil.

Ukrajina je v začetku meseca zatrdila, da so njene obveščevalne službe v stiku z zajetimi borci. Kijev si prizadeva, da bi jih zamenjali z ruskimi ujetniki, v Rusiji pa so medtem nekateri politiki zahtevali, da nekaterim od njih sodijo.