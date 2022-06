Največji delež slovenskih delodajalcev (36 odstotkov) v raziskavi napoveduje, da se plače v drugem polletju 2022 ne bodo spremenile, 30,7 odstotka jih napoveduje, da bodo plače zvišali za pet odstotkov, 26,7 odstotka pa napoveduje dvig plač za med šest in 10 odstotkov.

Sodelovalo 531 podjetij

Manjši delež, 3,33 odstotka delodajalcev, napoveduje dvig plač za med 11 odstotkov in 15 odstotkov, dva odstotka delodajalcev pa napovedujeta povišanje med 16 in 20 odstotkov. Za več kot 21 odstotkov bo plače zvišalo 0,67 odstotka delodajalcev, prav tako 0,67 odstotka delodajalcev pa po drugi strani napoveduje znižanje plač za med šest do 10 odstotkov.

Raziskava Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene drugo letošnje polletje je del širše raziskave Manpower, v katero so poleg Slovenije vključene še Hrvaška, Srbija, Bolgarija ter Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji je bilo v raziskavo vključenih 531 različno velikih podjetij iz celotne države, in sicer 38 odstotkov srednje velikih podjetij z med 51 in 200 zaposlenimi, 34 odstotkov manjših podjetij z do 50 zaposlenimi, 14 odstotkov podjetij z od 201 do 500 zaposlenimi, 7,3 odstotka velikih podjetij z od 501 do 1000 zaposlenimi in 6,7 odstotka velikih podjetij z več kot 1000 zaposlenimi.

Na vprašalnik so odgovarjali kadroviki in vodstveni kadri, ki prihajajo iz dejavnosti proizvodnje (36,7 odstotka), informacijske tehnologije (14 odstotkov), trgovine na drobno in veleprodaje (12,7 odstotka), storitvenega sektorja (10,7 odstotka), bančništva, zavarovalništva in financ (4,7 odstotka), avtomobilske industrije (3,3 odstotka), gostinstva in turizma (3,3 odstotka), transporta in logistike (2,7 odstotka), gradbeništva (1,3 odstotka) in drugih dejavnosti (9,3 odstotka).

Turizem in informacijske tehnologije

Zvišanje plač v največji meri napovedujejo delodajalci na področjih informacijskih tehnologij in turizma. V turizmu napovedujejo zvišanje plač vsi vključeni delodajalci, v informacijskih tehnologijah pa bo plače zvišalo 90,5 odstotka podjetij.

Panoge, v katerih največji delež delodajalcev ne predvideva spremembe plač, so avtomobilska industrija, transport in logistika, zdravstvo, farmacija in gradbeništvo.

Podjetja, ki v največji meri napovedujejo dvig plač z namenom zadrževanja zaposlenih, prihajajo iz panoge informacijskih tehnologij, sledijo proizvodnja, storitvene dejavnosti ter turizem in gostinstvo. Največji delež podjetij, ki napoveduje zviševanje plač z namenom privabljanja zaposlenih, pa je v gradbeništvu.

»Pomanjkanje kadra vpliva na uspešnost poslovanja, tako da se podjetja tega izziva lotevajo na različne načine. Občutno se je povečalo povpraševanje po tuji delovni sili in s tem pritisk na hitrost urejanja delovnih dovoljenj. Več pozornosti se namenja delovnim pogojem, ustvarjanju pozitivne klime v podjetjih ter notranjem izobraževanju oz. napredovanju,« je pojasnila vodja kadrovskih storitev pri skupini Manpower Nives Orešnik.