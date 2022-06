V silovitem trčenju dveh avtomobilov na gorenjski avtocesti je včeraj okoli poldneva umrla sopotnica v enem od vozil. Povzročitelj nesreče je v Podtaboru zapeljal v napačno smer na izvozni krak, namenjen izključevanju prometa z avtoceste proti Tržiču. Umrla je potnica v avtomobilu drugega udeleženca, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Očividci so ponesrečenko še pred prihodom gasilcev in reševalcev oživljali, a je kljub hitremu posredovanju umrla na kraju nesreče, pa so zapisali na strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeni osebi iz vozil, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem in očistili po vozišču iztekle motorne tekočine.

Povzročitelj nesreče je bil v avtu sam, v nesreči se je poškodoval, poleg njega tudi voznik drugega avta. Za oba so odredili strokoven pregled, za avtomobil povzročitelja pa tudi izvedeniški pregled. Prometni policisti o nesreči vodijo predkazenski postopek, so še sporočili s PU Kranj.

Avto večkrat prevrnilo

Okoli četrte ure popoldan pa je na pomurski avtocesti umrl 73-letni voznik. Med vožnjo iz smeri Maribora proti Murski Soboti je pred izvozom za Cerkvenjak z avtom, v katerem je bila še sopotnica, iz še neznanega vzroka zapeljal s ceste. »Vozilo je večkrat bočno prevrnilo in je obstalo na uvozu na avtocesto,« so zapisali na PU Maribor. Kljub zdravniški pomoči je voznik na kraju nesreče umrl, sopotnico pa so odpeljali v bolnišnico.