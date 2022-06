Požar je na območju Pučišć na Braču izbruhnil okoli 11. ure dopoldne, gasi pa ga okoli 60 gasilcev z 18 vozili. Na pomoč so priskočila tudi letala za gašenje. »Ogenj se je v nekem trenutku nevarno približal hišam in vikendom v Pučišćih, a so gasilci vložili veliko napora ter obranili te objekte pred plameni,« je pojasnil predstavnik gasilcev na Braču Nikola Martinić.

Po njegovih besedah se je intenzivnost požara popoldne nekoliko zmanjšala, a veter občasno ogenj znova razplamti.

Gori tudi borov gozd pri Pitvah na Hvaru, pri gašenju pa sodeluje 30 gasilcev z 10 vozili in enim letalom. Tudi tu so se plameni usmerili proti nekaj hišam, a so gasilci prav tako uspeli ustaviti njihovo napredovanje.

Tudi na območju Splita so gasilci samo danes zabeležili nekaj manjših požarov, ki pa so pod nadzorom, poroča Hina.