Ministrstvo je sporočilo, da bo 12-mesečni pilotni projekt, ki se je začel v sredo, preizkusil, ali je elektronsko spremljanje učinkovit način za zagotavljanje prostega gibanja tistim, ki v državo prispejo po »nepotrebnih in nevarnih« poteh. Gre zlasti za poti s čolnom prek Rokavskega preliva in potovanje v zadnjih delih tovornjakov.

Za ukrep so se odločili po tem, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v torek preprečilo polet čarterskega letala za Kigali, na katerem so bili migranti, ki jih je Velika Britanija v skladu z dogovorom z Ruando nameravala poslati v to državo. Možnost zaprositi za azil bi nato imeli tam.

Redno javljanje oblastem in morebitna policijska ura

Notranja ministrica Priti Patel je ESČP obtožila, da je bila njegova odločitev »popolnoma škandalozna«, medtem ko je minister za pravosodje Dominic Raab predlagal uvedbo novih zakonov, ki bi omogočili neupoštevanje začasnih ukrepov sodišča v Strasbourgu.

Britanska javna televizija BBC je navedla, da bodo v okviru programa verjetno najprej označeni tisti, ki so se izognili premestitvi v Ruando. Cilj ministrstva je preveriti, ali označevanje migrantov pripomore k učinkovitejšemu reševanju njihovih zahtevkov.

Označene osebe se bodo morale redno osebno javljati oblastem, zanje bo morda veljala policijska ura ali pa bodo izključene iz določenih krajev, v primeru neupoštevanja pa bodo bodisi vrnjene v pripor ali kazensko preganjane.

Novi podatki so sicer razkrili, da je število ljudi, ki so letos prečkali Rokavski preliv, da bi prišli v Veliko Britanijo, preseglo 11.000. Samo v četrtek je v državo na štirih čolnih prispelo 146 ljudi.