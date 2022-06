Neverjetna, tragična zgodba tokrat prihaja s Hrvaške in Madžarske. V nekem vinogradu na območju Baranje, ki se razteza med obema našima sosedama, je v noči na četrtek 31-letna hrvaška državljanka povila dojenčka, nato pa ga nebogljenega pustila kar tam, med trtami. Sama se je zatekla v Osijek, kjer je pristala v bolnišnici. Zdravniki so hitro ugotovili, da je nekaj narobe, ženska se je pokesala in jim opisala svoje zavržno dejanje. Hrvaški policisti so o tem nemudoma obvestili svoje madžarske kolege. Ti so v rekordnem času našli novorojenčka, ko so prispeli do njega, mu je srce še bilo. Na kraju ga je stabiliziral reševalec, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Na žalost je dan kasneje umrl. Če bi prišli le kakšno minuto prej, bi mu verjetno lahko rešili življenje, so prepričani na lokalni policiji.

»Naš poklic je raznolik, zanimiv. A naletimo tudi na najtežje, najtemačnejše zgodbe. In ta je ena od njih. Naše delo ni zahtevno samo fizično, ampak tudi psihično. Zlasti takrat, ko izgubimo boj za življenje,« so na facebook strani zapisali madžarski policisti. Po pisanju hrvaških medijev je policija preiskavo uspešno zaključila, čeprav jim 31-letna Hrvatica vsaj sprva ni bila v veliko pomoč. Če bi svoje dejanje priznala prej, bi dojenčka lahko rešili, so prepričani madžarski policisti. Za katero kaznivo dejanje bodo mamo preganjali, zaenkrat še ni znano, so pa mediji pisali tudi o možnosti uboja.