Trenutno po besedah guvernerja regije Lugansk Sergeja Hajdaja najsilovitejše bitke potekajo v bližini Severodonecka, v vaseh Toškivka in Zolote. Rusi ne nadzorujejo niti Severodonecka v celoti, poleg tega pa jim ne uspe preboj v okolici, je zatrdil v zapisu na Telegramu. Tarča silovitega obstreljevanja naj bi bilo tudi mesto Lisičansk, ki ga od Severodonecka ločuje reka in je pod ukrajinskim nadzorom. »Ne morejo ga nadzorovati in zato ga preprosto obstreljujejo z zračnimi napadi,« je sporočil Hajdaj in razmere v mestu opisal kot zelo nevarne.

Poslabšan dostop do vode, hrane ...

Britansko obrambno ministrstvo poroča, da namerava ruska vojska prodreti globlje v regijo Doneck in Severodoneck obkoliti tudi s severa. V zadnjih 48 urah naj bi s tem namenom med drugim obnovila prizadevanja za napredovanje v prodoru južno od Izjuma.

Razmere v Severodonecku so sicer vse slabše in tudi Združeni narodi so v petek poudarili, da je dostop do čiste vode, hrane, higienskih pripomočkov in elektrike vse slabši.

London ob tem opozarja, da so v mestu ujeti civilisti najverjetneje sumničavi do uporabe humanitarnih koridorjev, ki jim jih predlagajo proruski separatisti in Rusija. Ta naj bi namreč v preteklosti te koridorje že izkoristila za prisilno preselitev prebivalstva.

Če pa ujeti ukrajinski civilisti ponudbe, da mesto zapustijo na ta način, ne bodo izkoristili, bi lahko Rusija to uporabila kot izgovor za opustitev razlikovanje med njimi in ukrajinskimi vojaškimi tarčami na območju, še svari britansko ministrstvo.