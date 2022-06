Althea je operacija misije Evropske unije v BiH (Eufor), ki nadzoruje uresničevanje vojaškega dela daytonskega sporazuma. Zahodne države se bojijo, da bi Rusija lahko konec leta v Varnostnem svetu ZN glasovala proti podaljšanju misije, češ da bi lahko ogrozila stabilnost in mir v državi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dodik ne zaupa nemški vojski

Njene sile se glede na odločitev iz marca sicer krepijo z dodatnimi 500 vojaki na skupno 1100. Po desetletju premora je nedavno tudi Nemčija naznanila, da bo v okviru misije v BiH poslala svoje vojake. Vlada je odobrila napotitev do 50 pripadnikov nemške vojske, odločitev pa mora še potrditi nemški parlament.

Dodik je takšni možnosti danes odkrito nasprotoval in pojasnil, da ne zaupa nemški vojski, dodal pa je še, da »ne potrebujemo tistih, ki bi prišli z vojsko in se ukvarjali s političnim preurejanjem Bosne in Hercegovine, Nemci pa to zares počnejo«.

Tudi vlogo visokega mednarodnega predstavnika v BiH trenutno zaseda Nemec Christian Schmidt, ki mu Dodik ostro nasprotuje, češ da prispeva k institucionalni krizi v BiH. Pred dnevi je celo pozval k njegovi deportaciji.

»Prijazno« srečanje s Putinom

Dodik je srečanje z ruskim predsednikom Putinom, ki je potekalo v petek ob robu Mednarodnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu, sicer označil za »prijazno in razumevajoče«.

Srbski voditelj iz BiH je pojasnil, da Rusija močno podpira daytonski ureditev v BiH kot državi z dvema entitetama in tremi konstitutivnimi narodi ter da zelo ceni stališče srbske strani v BiH, ki nasprotuje uvedbi sankcij proti Rusiji.

»Nekateri v BiH, ki želijo uvesti sankcije, ne upoštevajo, da je Rusija porok za daytonski mirovni sporazum in da je v zvezi s tem popolnoma nesmiselno govoriti o uvedbi sankcij poroku vašega obstoja,« je dejal Dodik.

Dodik je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal še, da so se z rusko stranjo pogovarjali tudi o pomembnih infrastrukturnih vprašanjih, potrjena pa je bila odločitev o izgradnji plinovoda in dveh elektrarn v Republiki srbski. Dodik se je ob tem še zahvalil Rusiji za ohranjanje nizke cene plina in dejal, da »ne vidi alternative« ruski nafti in plinu.