Včeraj zgodaj zjutraj je umrl znameniti obraz francoskega filma Jean-Louis Trintignant. Star je bil 91 let. Umrl je na svojem domu v regiji Gard na jugu Francije, obdan je bil s svojimi najbližjimi, je povedala njegova žena Mariane Hoepfner Trintignant.

Desetletja filmskih klasik

V 60 let trajajoči karieri je zaigral v okoli 160 filmih, veliki preboj mu je leta 1956 uspel z vlogo v romantični drami In bog je ustvaril žensko, v kateri je zaigral z Brigitte Bardot. Deset let kasneje je zaigral v klasiki Moški in ženska v režiji Clauda Leloucha, ki je predstavljal velik uspeh za francosko kinematografijo v ZDA. Film je med drugim prejel zlato palmo, zlati globus in tujejezičnega oskarja za najboljši film, sledili pa sta še dve nadaljevanji. Sledila so desetletja velikih vlog, drama Košute, Moja noč pri Maud, Z (za vlogo sodnika je prejel nagrado za najboljšega igralca na canskem filmskem festivalu), Konformist, Živela nedelja!, Tri barve: rdeča, velik uspeh pa je doživel tudi kasneje, leta 2012 in sicer z vlogo v drami Ljubezen režiserja Michaella Hanekeja. Zanjo je bil nagrajen s cezarjem za najboljšega igralca. Pet let pozneje je nastopil še v naslednjem Hanekejevem filmu, Srečen konec.

Izgubil dve hčeri

Trintignant se je rodil v premožno družino, bil je nečak dirkača Maurica Trintignanta, dvakratnega zmagovalca formule 1 v Monaku. Tudi sam se je preizkusil v dirkanju. Na tekmi 24 ur Le Mansa je imel leta 1980 bližnje srečanje s smrtjo. Poročen je bil večkrat. Z drugo ženo je imel tri otroke, Vincenta, Pauline, ki je umrla pri starosti desetih mesecev, ter Marie, ki se je po očetovih stopinjah podala v igralski svet. Leta 2003 jo je v hotelski sobi v Vilni do smrti pretepel njen partner, glasbenik Bertrand Cantat. Stara je bila 41 let.

Leta 2018 so mu postavili diagnozo raka na prostati, odločil se je, da se ne bo zdravil. Novembra lani se mu je stanje drastično poslabšalo, počasi je izgubljal tudi vid.