Že današnje najvišje temperature se bodo na Goriškem in Vipavskem povzpele nad 30 stopinj Celzija, drugod po Sloveniji bodo od 26 do 29 stopinj, navajajo v Agenciji RS za okolje. Že jutri pa bodo višje – med 28 in 32 stopinj Celzija. S tem bo našo državo zajel prvi vročinski val letošnjega poletja, ki naj bi trajal nekje do sredine prihodnjega tedna, temperature pa bodo med 30 in 35 stopinj Celzija.

V drugi polovici tedna lahko pričakujemo osvežitev. Možnost vročinskih neviht bo sicer večja že v začetku tedna, zlasti na severu Slovenije in sicer pozno popoldne in zvečer. V četrtek in petek bodo pogostejše, vročina pa naj bi takrat popustila.

Požari, pomanjkanje vode, zapiranje šol

Nenavadno zgodnji vročinski val je prišel nad Evropo prek Severna Afrike. V zadnjih dneh je zajel Španijo, Francijo, dele Italije in britansko otočje, kjer beležijo temperaturne rekorde za ta čas leta. Zaradi nevarnosti požarov je v minulih dneh domove zapustilo več kot 3000 Špancev, gasilci pa se z ognjenimi zublji bojujejo v več regijah po celi državi. V večjem delu države so temperature popoldne presegle 35 stopinj Celzija, ponekod pa je živo srebro poskočilo tudi prek 40 stopinj.

Podobne temperature so tudi na jugozahodu Francije, kjer so ponekod celo zaprli šole in prepovedali vse dogodke na prostem in na prizoriščih brez klimatskega hlajenja. Bolnišnice so polno zasedene. Gre za najzgodnejši vročinski val po letu 1947, je za Meteo France dejal klimatolog Matthieu Sorel.

Več mest na severu Italije se je na sušo odzvalo z omejevanjem porabe vode, Lombardija pa bo morda razglasila izredno stanje zaradi grožnje, ki jo visoke temperature predstavljajo za kmetijstvo.