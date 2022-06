Včeraj okoli pol druge ure se je na plaži Soline v bližini Biograda na Moru na Hrvaškem pripetila tragedija. Dijak prvega letnika srednje šole v Glini je namreč najprej plaval s svojimi sošolci, potem pa se obrnil in proti obali zaplaval sam. Kmalu so ga opazili negibno lebdeti na površini morja. Kopalci s plaže so ga odvlekli na kopno in ga začeli oživljati, so potrdili na policiji v Zadru. A tudi to ni pomagalo. 16-letnik je umrl. Po prvih podatkih suma vpletenosti druge osebe ni.

Storili vse, kar so lahko

»S prijatelji je plaval stran od obale, na pol poti pa se ustavil in se obrnil nazaj. Verjetno mu je takrat postalo slabo. Nekdo iz obale je to opazil, skočil v vodo in ga takoj povlekel na kopno. Nastal je rahel kaos, slišal sem, da nekdo omenja difibrilator. Ker sem študent medicine, sem takoj odhitel tja, da bi pomagal pri oživljanju. Akciji se je pridružila še medicinska sestra, ki je opravila največ dela. Storili smo vse, kar smo lahko,« je za časnik Slobodna Dalmacija spregovoril še vedno vidno pretresen Lukas Kvartuč, ki je tokrat prvič reševal življenje.

Na žalost jim fanta ni uspelo rešiti. Reševalci so na kraj prispeli v roku pol ure, tudi njihova reanimacija je bila neuspešna. Sledil je policijski ogled kraja nesreče. Kvartuč meni, da je 16-letniku zastalo srce, bo pa uraden vzrok smrti pokazala obdukcija. Kombinacija vročine in sonca je usodna za mnoge. Na plaži Soline sicer ni reševalca iz vode, prav tako v bližini ni defibrilatorja, ki bi v takih primerih lahko predstavljal razliko med življenjem in smrtjo, opozarja študent medicine.

Šok za ves kraj

V šoku so vsi učenci, ki so bili na šolskem izletu, seveda pa tudi učitelji, ki so jih spremljali. »Poklicala me je razredničarka. Oprostite, a zaradi šoka ne morem niti govoriti,« je za portal 24sata smrt dijaka skozi solze potrdila ravnateljica srednje šole iz Gline. »To je strahovita tragedija za celoten kraj. Odpovedali smo vse prireditve, načrtovane za danes, policija je že obvestila starše,« je za isti portal dejala namestnica župana Gline Branka Bakšić Mitić. Njen mož je bil najstnikov učitelj v osnovni šoli. O fantu imajo vsi za povedati le najboljše, bil je miren in prijazen.