Dve zmagi in dva poraza je bil izkupiček izbrancev slovenskega selektorja Marca Lebedewa na uvodnem turnirju lige narodov v Brasilii. To jih za zdaj uvršča na deseto mesto, vendar z istim številom točk, kot jih imajo pred njo Nizozemska, Brazilija in Srbija. Po prvih dveh turnirjih v Brasilii in Ottawi nobena od reprezentanc nima maksimalnega števila točk, edine brez poraza so le ZDA.

»Na prvi tekmi smo se še lovili, a tudi sicer še nismo tam, kjer bi želeli biti. Toda na koncu smo prišli do dveh zmag proti na papirju nekoliko lažjima nasprotnikoma. Verjamem, da bomo že na Filipinih in nato na Poljskem pokazali boljšo igro in večjo zbranost pri tako imenovanih lahkih žogah,« se je prvega turnirja lige narodov dotaknil Žiga Štern, ki bo dveh letih igranja v grški ligi v novi sezoni soigralec Dejana Vinčića v Friedrichshafnu, kjer je trener slovenski selektor Mark Lebedew.

V Quezon Cityju bodo Slovenci na prvi tekmi turnirja v torek ob 9. uri po srednjeevropskem času igrali z Nizozemci, po dnevu premora jih v četrtek čaka tekma z Argentino, v soboto se bodo pomerili z Italijo (obe tekmi ob 13. uri) in v nedeljo, pred vrnitvijo domov, še z Japonsko (9.00). S tremi ekipami, ki so na lestvici pred njo: Japonska je druga (10 točk), Italija peta (9) in Nizozemska sedma (6), medtem ko je Argentina na 12. mestu s štirimi točkami. »Trenutna lestvica je še nekoliko varljiva, saj so nekateri igrali z nekoliko lažjimi nasprotniki, drugi s težjimi. Vendar so vse štiri ekipe, s katerimi bomo igrali, premagljive. Tudi zato, ker na Filipine odhajamo bolje pripravljeni in tudi s tremi igralci, ki jih v Braziliji ni bilo,« je o pričakovanjih spregovoril starejši od bratov Štern.

Ob Alenu Pajenku najbolj izkušena reprezentanta Tine Urnaut in Dejan Vinčić bosta tako spet z ekipo, prav tako najvišji slovenski odbojkar, 214 centimetrov visoki Sašo Štalekar. Doma bodo tokrat ostali Uroš Planinšič, Mitja Gasparini in Matic Videčnik. »Vse tekme sem si seveda ogledal na televiziji in mislim, da sem bil še bolj živčen, kot so bili soigralci na igrišču. Glede na to, kako so Američani igrali prvi turnir, so zasluženo na prvem mestu, vemo pa, da je Brazilija odbojkarska velesila. Zato pa smo dobili tekmi, ki smo ju morali dobiti. Dobro je, da smo na zadnjih tekmah tudi dvignili raven svoje igre, kar je dobra napoved za Filipine. Upam, da bomo vsako tekmo dvigovali formo in da se bomo že po tem turnirju približali končnici v Bologni, kar je naš prvi mali cilj v ligi narodov,« je dejal Sašo Štalekar. V lanski sezoni je bil tudi najboljši bloker grškega prvenstva, kjer je bil s Panathianikosom grški prvak, naslednji dve leti pa bo igral za najboljšo nemško ekipo BR Volleys iz Berlina.

Včeraj je bil na treningu tudi Klemen Čebulj, ki na Filipine še ne bo šel, bo pa zato igral na tretjem turnirju na Poljskem. Na Filipinih bodo igrale še reprezentance Nemčije, Francije in Kitajske, medtem ko bodo istočasno v Sofiji ob domači Bolgariji igrali še Avstralija, Iran, Brazilija, Kanada, Poljska, ZDA in Srbija. Za slovensko reprezentanco bodo v Quezon Cityju igrali Dejan Vinčić, Gregor Ropret, Tonček Štern, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Sašo Štalekar, Rok Možič, Žiga Štern, Jan Klobučar, Tine Urnaut, Črtomir Bošnjak, Jani Kovačič in Alan Košenina.